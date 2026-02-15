Zelenszkijorosz-ukrán háborúTrumpbiztonsági garancia

Zelenszkij fél évszázadra szóló biztonsági garanciát követel

Az Egyesült Államok 15 évre szóló biztonsági garanciákat javasolt Ukrajnának, Kijev azonban 30 vagy akár 50 évben gondolkodik. Erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt a müncheni biztonsági konferencián tartott sajtótájékoztatóján – tudósított az UNN.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 9:20
Volodimir Zelenszkij szerint Donald Trump számára történelmi lehetőség a háború lezárása (Fotó: AFP)
„Minden partnerünkkel dolgozunk a biztonsági garanciákon. Ahogy mondtam, összességében már nagyon közel vagyunk ehhez a projekthez. Ma találkoztunk a szenátorokkal, és jeleztük, hogy valóban szeretnénk a biztonsági garanciák időtartamát meghosszabbítani. 5–10 évnél hosszabb garanciákra van szükség” – jelentette ki Zelenszkij.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet mond a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián
Volodimir Zelenszkij fél évszázadra szóló biztonsági garanciát sürget (Fotó: AFP)

Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok jelenleg 15 évre szóló biztonsági garanciát javasol, ugyanakkor Ukrajna – saját megfogalmazása szerint – 20 évnél hosszabb időtartamban gondolkodik – számolt be róla az Origo.

30, 50 év. Majd meglátjuk, mit fogad el az adminisztráció

 – mondta az ukrán elnök.

Emlékeztetett arra is, hogy az Egyesült Államokkal és Európával kötendő biztonsági garanciákról szóló megállapodások készen vannak aláírásra, és ezeknek meg kell előzniük a háború lezárásáról szóló bármilyen megállapodást.

Washington biztonsági garanciát nyújt Kijevnek

Mint arról korábban beszámoltunk, Washington jelezte Ukrajnának, hogy az ígért biztonsági garanciák egy Oroszországgal kötendő békemegállapodás részét képeznék, amely akár területi engedményeket is magában foglalhat.

Az Egyesült Államok nagyobb katonai támogatást és a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági biztosítékokat ajánlana fel, amennyiben Kijev vállalja, hogy kivonja erőit a Donbász bizonyos, jelenleg általa ellenőrzött területeiről.

Több forrás ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a garanciák általános jellegűek, és nem jelentenének egyértelmű, kötelező érvényű vállalást Oroszország számára.

Ukrán és európai tisztségviselők mindezt amerikai nyomásgyakorlásként értelmezik, amelynek célja a területi engedmények elfogadtatása.

A Fehér Ház ugyanakkor visszautasítja, hogy Washington ilyen feltételeket szabna, és hangsúlyozza: a békemegállapodás tartalmáról Kijevnek és Moszkvának kell döntenie.

A tárgyalások tovább zajlanak, de egyelőre nem világos, sikerül-e megállapodásra jutni a Donbász jövőjéről.

Zelenszkij december végén, egy floridai találkozón arról beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök megerősítette: az Egyesült Államok erős biztonsági garanciákat biztosítana Ukrajnának.

Az ukrán elnök már akkor jelezte, hogy a jelenlegi béketerv 15 évre szóló amerikai biztonsági garanciákat tartalmaz, Kijev azonban azt szeretné, ha ezt az időtartamot akár 50 évre is meghosszabbítanák.

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

