Ambrózy Áron, Pesti Srácok: „A létező összes morális megfontolás mellett a német matematika is az ukránok mellett szól, tehát Ukrajna a végső győzelem küszöbén áll. Ez vitathatatlan, minden más pedig orosz propaganda, továbbá diverzáns dezinformáció, amit hibrid drónokkal röptetnek. Pláne most, amikor az Egységes Világ I. Volodimir, a Védelmező vezetésével éppen rommá konferenciázza Münchenben a chipekből régen kifogyott, 2. világháborús gyalogsági ásókkal rosszul felszerelt, a mértékadó nyugati sajtó hiteles beszámolói szerint kétségbeesetten hátráló orosz hadsereget. Figyelem! Aki szerint Zelenszkij teljesen vakon van, azzal Merz vagy egy másik német ordítozni fog, szóval óvatosan!”