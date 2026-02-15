Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Aki szerint Zelenszkij teljesen vakon van, azzal Merz vagy egy másik német ordítozni fog”

„Aki szerint Zelenszkij teljesen vakon van, azzal Merz vagy egy másik német ordítozni fog”

Ambrózy Áron
2026. 02. 15. 6:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ambrózy Áron, Pesti Srácok: „A létező összes morális megfontolás mellett a német matematika is az ukránok mellett szól, tehát Ukrajna a végső győzelem küszöbén áll. Ez vitathatatlan, minden más pedig orosz propaganda, továbbá diverzáns dezinformáció, amit hibrid drónokkal röptetnek. Pláne most, amikor az Egységes Világ I. Volodimir, a Védelmező vezetésével éppen rommá konferenciázza Münchenben a chipekből régen kifogyott, 2. világháborús gyalogsági ásókkal rosszul felszerelt, a mértékadó nyugati sajtó hiteles beszámolói szerint kétségbeesetten hátráló orosz hadsereget. Figyelem! Aki szerint Zelenszkij teljesen vakon van, azzal Merz vagy egy másik német ordítozni fog, szóval óvatosan!”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekkoncz zsuzsa

Schuster Lóránt Magyar Péter tyúkszemére lépett és a Koncz–Bródy duónak sem maradt adósa

Felhévizy Félix avatarja

Kutyából nem lesz szalonna.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.