Nyomoz a NAV Radnai Márk céges botránya miatt

Brüsszel az ukránok mellé állt, a magyarokat cserben hagyta

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Brüsszel ismét Ukrajna oldalára állt, miközben Magyarország energiabiztonsága veszélybe került. Menczer Tamás rámutatott, hogy az ukrán lépések politikai célzatúak, és súlyos következményekkel járhatnak a magyar családok számára

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 13:21
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
Brüsszel Ukrajnáért aggódik, Magyarországért nem, érted nem – közölte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója pénteken a Facebook-oldalán.

Menczer Tamás szerint Brüsszel az ukránok mellé állt, a magyarokat cserben hagyta (Fotó: Ladóczki Balázs)

Menczer Tamás bejegyzése szerint Von der Leyen nem Európai Bizottságot vezet, hanem Ukrajnai Bizottságot.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország és Szlovákia az Európai Unió tagja, Ukrajna nem az. Ukrajna a Barátság vezeték politikai alapon történő leállításával veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, pedig ezt az EU–Ukrajna társulási megállapodás értelmében nem tehetné, nincs joga hozzá, de Zelenszkij mégis ezt teszi – írta a politikus, hozzátéve, hogy ez nyíltan ellenséges lépés Magyarországgal szemben és nyílt beavatkozás a magyarországi kampányba.

Úgy folytatta a bejegyzést: Münchenben megállapodtak Magyar Péterrel arról, hogy a szállítást leállítják, ezt a Tisza elfogadta és támogatta.

Menczer Tamás szerint a képlet világos: az olcsó orosz olaj nélkül a benzin ára ezer forint lenne, ráadásul az olcsó orosz olaj után a Mol extraprofit-adót fizet. Az elmúlt négy évben ez ötszázmilliárd forint volt, ezt a pénzt a kormány a rezsicsökkentés megvédésére fordította. Tehát olcsó orosz energia nélkül nincs rezsicsökkentés!

 – összegezte.

Az Orbán-kormány kivédi a támadásokat és ellenlépéseket tesz – írta. 

Az áprilisi választás tétje, hogy a szuverén magyar úton megyünk tovább, vagy kiszolgáltatjuk Magyarországot a Brüsszel–Berlin–Kijev-tengelynek és egy tiszás bábkormánynak. Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!

 – fogalmazott a kommunikációs igazgató.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó:AFP)

