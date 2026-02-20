Brüsszel az ukránok mellé állt, a magyarokat cserben hagyta

Menczer Tamás bejegyzése szerint Von der Leyen nem Európai Bizottságot vezet, hanem Ukrajnai Bizottságot.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország és Szlovákia az Európai Unió tagja, Ukrajna nem az. Ukrajna a Barátság vezeték politikai alapon történő leállításával veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, pedig ezt az EU–Ukrajna társulási megállapodás értelmében nem tehetné, nincs joga hozzá, de Zelenszkij mégis ezt teszi – írta a politikus, hozzátéve, hogy ez nyíltan ellenséges lépés Magyarországgal szemben és nyílt beavatkozás a magyarországi kampányba.

Úgy folytatta a bejegyzést: Münchenben megállapodtak Magyar Péterrel arról, hogy a szállítást leállítják, ezt a Tisza elfogadta és támogatta.

Menczer Tamás szerint a képlet világos: az olcsó orosz olaj nélkül a benzin ára ezer forint lenne, ráadásul az olcsó orosz olaj után a Mol extraprofit-adót fizet. Az elmúlt négy évben ez ötszázmilliárd forint volt, ezt a pénzt a kormány a rezsicsökkentés megvédésére fordította. Tehát olcsó orosz energia nélkül nincs rezsicsökkentés!

– összegezte.