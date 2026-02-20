Brüsszel Ukrajnáért aggódik, Magyarországért nem, érted nem – közölte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója pénteken a Facebook-oldalán.
Brüsszel az ukránok mellé állt, a magyarokat cserben hagyta
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Brüsszel ismét Ukrajna oldalára állt, miközben Magyarország energiabiztonsága veszélybe került. Menczer Tamás rámutatott, hogy az ukrán lépések politikai célzatúak, és súlyos következményekkel járhatnak a magyar családok számára
Menczer Tamás bejegyzése szerint Von der Leyen nem Európai Bizottságot vezet, hanem Ukrajnai Bizottságot.
Hangsúlyozta, hogy Magyarország és Szlovákia az Európai Unió tagja, Ukrajna nem az. Ukrajna a Barátság vezeték politikai alapon történő leállításával veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, pedig ezt az EU–Ukrajna társulási megállapodás értelmében nem tehetné, nincs joga hozzá, de Zelenszkij mégis ezt teszi – írta a politikus, hozzátéve, hogy ez nyíltan ellenséges lépés Magyarországgal szemben és nyílt beavatkozás a magyarországi kampányba.
Úgy folytatta a bejegyzést: Münchenben megállapodtak Magyar Péterrel arról, hogy a szállítást leállítják, ezt a Tisza elfogadta és támogatta.
Menczer Tamás szerint a képlet világos: az olcsó orosz olaj nélkül a benzin ára ezer forint lenne, ráadásul az olcsó orosz olaj után a Mol extraprofit-adót fizet. Az elmúlt négy évben ez ötszázmilliárd forint volt, ezt a pénzt a kormány a rezsicsökkentés megvédésére fordította. Tehát olcsó orosz energia nélkül nincs rezsicsökkentés!
– összegezte.
További Külföld híreink
Az Orbán-kormány kivédi a támadásokat és ellenlépéseket tesz – írta.
Az áprilisi választás tétje, hogy a szuverén magyar úton megyünk tovább, vagy kiszolgáltatjuk Magyarországot a Brüsszel–Berlin–Kijev-tengelynek és egy tiszás bábkormánynak. Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!
– fogalmazott a kommunikációs igazgató.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó:AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Civilek sérültek meg az orosz támadásokban – energetikai létesítményeket is ért találat
Poltava megye területén drónok támadták az olaj- és gázinfrastruktúrát.
Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel + videó
A Tisza Párt veszélybe sodorhatja Magyarország energiaellátását.
A front mögött: Castel szerint árnyaltabb a valóság
Robert C. Castel legfrissebb elemzése.
Itt a vége: elég a brüsszeli titkolózásból
Dömötör Csaba: Teljes nyilvánosságot és egységes nyilvántartást követelünk a Brüsszelből pénzelt szervezetekről.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Civilek sérültek meg az orosz támadásokban – energetikai létesítményeket is ért találat
Poltava megye területén drónok támadták az olaj- és gázinfrastruktúrát.
Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel + videó
A Tisza Párt veszélybe sodorhatja Magyarország energiaellátását.
A front mögött: Castel szerint árnyaltabb a valóság
Robert C. Castel legfrissebb elemzése.
Itt a vége: elég a brüsszeli titkolózásból
Dömötör Csaba: Teljes nyilvánosságot és egységes nyilvántartást követelünk a Brüsszelből pénzelt szervezetekről.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!