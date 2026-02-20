Zelenszkij egy zárt körű megbeszélésen kijelentette, hogy a tárgyalások kudarcot vallottak, ezért hosszabb távú, akár három évre szóló haditervre van szükség. Erről a The Wall Street Journal újságírója, Bojan Pancevski egy podcastban beszélt kijevi forrásokra hivatkozva.
Kiszivárgott az ukránok terve: Zelenszkij még évekig háborúzna
Lapértesülések alapján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a müncheni biztonságpolitikai konferenciát követően három évre előretekintő haditerv kidolgozását kérhette szűk körű tanácsadóitól. Az ukrán vezetés ezzel párhuzamosan továbbra is részt vesz a nemzetközi egyeztetéseken, ugyanakkor Moszkva azt állítja: Kijev szándékosan akadályozza a békefolyamat előmozdítását.
A beszámoló szerint a résztvevők „sokkot kaptak” a bejelentéstől, írta az Origo.
A háttérben az állhat, hogy az ukrán vezetés már nem bízik az Oroszországgal folytatott egyeztetések sikerében. Korábban olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Kijevben egy esetleges békemegállapodásról szóló népszavazás, valamint elnökválasztás előkészítése is felmerült, ám az álláspont hirtelen megváltozott.
Zelenszkij elégedetlen
Egyes feltételezések szerint Zelenszkij elégtelennek tartja a Donald Trump amerikai elnök által kilátásba helyezett biztonsági garanciákat.
A február 13–15. között megrendezett Müncheni biztonsági konferencia – amelyre 2022 óta nem hívják meg az orosz képviselőket – több elemzés szerint nem hozott áttörést Ukrajna számára. Német sajtóbeszámolók szerint az Egyesült Államok továbbra sem támogatja Ukrajna NATO-csatlakozását, így
Kijev az európai uniós tagság felgyorsítására helyezheti a hangsúlyt.
További Külföld híreink
Moszkva élesen reagált
Az orosz Szövetségi Tanács elnöke, Valentina Matviyenko a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: Zelenszkij – európai támogatással – tudatosan akadályozza a békefolyamatot.
Szerinte az Európai Uniónak benyújtott, Oroszországgal szembeni követelések „oroszellenesek és megalapozatlanok”, és aláássák a tartós rendezés esélyét.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Yves Herman)
Komment
Összesen 1 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Vérfürdőre készültek: merényletet akadályoztak meg Oroszországban + videó
A férfi egy Oroszországban betiltott ukrán terrorszervezet tagja volt.
Kényszersorozás: Zelenszkij emberrablói bármit megtehetnek + videó
Egy TCK-s fényes nappal, az utcán ütlegelt egy fiatalt.
Trump határidőt szabott Iránnak
Washington azt követeli Teherántól, hogy teljes mértékben mondjon le az urándúsításról.
Megszorításokat követel, közben két kézzel szórja a pénzt Brüsszel
Bort iszik, vizet prédikál.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Vérfürdőre készültek: merényletet akadályoztak meg Oroszországban + videó
A férfi egy Oroszországban betiltott ukrán terrorszervezet tagja volt.
Kényszersorozás: Zelenszkij emberrablói bármit megtehetnek + videó
Egy TCK-s fényes nappal, az utcán ütlegelt egy fiatalt.
Trump határidőt szabott Iránnak
Washington azt követeli Teherántól, hogy teljes mértékben mondjon le az urándúsításról.
Megszorításokat követel, közben két kézzel szórja a pénzt Brüsszel
Bort iszik, vizet prédikál.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!