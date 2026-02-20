Kiszivárgott az ukránok terve: Zelenszkij még évekig háborúzna

A beszámoló szerint a résztvevők „sokkot kaptak” a bejelentéstől, írta az Origo.

A háttérben az állhat, hogy az ukrán vezetés már nem bízik az Oroszországgal folytatott egyeztetések sikerében. Korábban olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Kijevben egy esetleges békemegállapodásról szóló népszavazás, valamint elnökválasztás előkészítése is felmerült, ám az álláspont hirtelen megváltozott.

Zelenszkij elégedetlen

Egyes feltételezések szerint Zelenszkij elégtelennek tartja a Donald Trump amerikai elnök által kilátásba helyezett biztonsági garanciákat.

A brit The Sun korábban arról írt, hogy Zelenszkij a genfi tárgyalások idején élesen bírálta Trump békejavaslatait, azokat igazságtalannak nevezve. Az ukrán elnök attól is tart, hogy Washington esetleg Kijev számára kedvezőtlen döntést hozhat.

A február 13–15. között megrendezett Müncheni biztonsági konferencia – amelyre 2022 óta nem hívják meg az orosz képviselőket – több elemzés szerint nem hozott áttörést Ukrajna számára. Német sajtóbeszámolók szerint az Egyesült Államok továbbra sem támogatja Ukrajna NATO-csatlakozását, így