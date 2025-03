A Liverpool eladja Szoboszlai meccsen viselt mezeit, ennyiért vihetőek

Ahogy egyre inkább felfelé ível Szoboszlai Dominik karrierje, úgy növekszik a marketingértéke is, azzal együtt pedig a hozzá köthető relikviák megszerzése is értékes befektetés lehet. Most ritka lehetőség előtt állnak a gyűjtők, hiszen teljesen megbízható, hivatalos forrásból, magától a klubtól lehet megvásárolni Szoboszlai két mezét is, amelyeket a Liverpool legutóbbi két meccsén, a PSG elleni BL-visszavágón, valamint a Southampton elleni Premier League-meccsen viselt.

Szoboszlai Dominik meze most sokat érhet (Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/NurPhoto)

Mindkét mezt aláírta a magyar futballista, közvetlenül a klubtól származik, és a Liverpool tanúsítvánnyal hitelesíti a mezek és az aláírások eredetiségét.

Szoboszlai alighanem a PSG elleni BL-nyolcaddöntős visszavágóra tekint karrierje egyik legfájdalmasabb meccseként, hiszen a hosszabbításban lecserélte őt Arne Slot, így a lelátóról nézhette végig, amint csapata esélyesként, a tizenegyespárbajban kiesik. A március 11-i meccsen viselt mez a licit jelenlegi állása szerint 753 fontért vihető, ami átszámítva mintegy 360 ezer forintnak felel meg. Még négy napig lehet licitálni.