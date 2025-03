Szoboszlai és a Liverpool az idény első trófeájáért lép pályára

A Liverpool nagy álma a négy trófeáról már korábban elszállt. Arne Slot vezetőedző az FA-kupában a kulcsjátékosait pihentetve roppant tartalékos csapatot küldött pályára Plymouth Argyle otthonában, kikapott 1-0-ra, így kiesett, és az egyik megnyerhető trófeáról ezzel le kellett mondania. Reménykedhetett a Bajnokok Ligája megnyerésében is, hiszen megnyerte az alapszakaszt, ám a héten a nyolcaddöntőben a francia Paris Saint-Germain heroikus meccsen tizenegyesekkel ettől az álmától is megfosztotta.

A Liverpool tizenegyesekkel esett ki a Bajnokok Ligájából, Fotó: Darren Staples/AFP)

Sokat nem nyalogathatta a sebeit Szoboszlai Dominik csapata, ugyanis vasárnap itt van a következő lehetőség, a Carabao Kupa, eredeti nevén Ligakupa, és ha ezt megszerzi, akkor még duplázhat, hiszen a Premeier League-ben tizenöt ponttal vezeti a tabellát, és nagy esélye van a bajnoki trófea megkaparintására. Ezt a kupát 1960-ban alapították, az FA-kupához hasonlóan szintén kieséses körökből áll, a különbség annyi, hogy itt az elődöntőben oda-visszavágók döntenek, a mezőny pedig csak 92 csapatból áll, a kiírásban az angol labdarúgóliga legfelső négy csoportja, a Premier League, a Football League Championship, a Football League One és a Football League Two csapatai vesznek részt.

Szoboszlai most játszhat a kupáért

A címvédő egyébként éppen a Liverpool, és most a Newcastle ellen próbálja magánál tartani a trófeát a Wembley Stadionban. Arne Slot a pénteki sajtótájékoztatón elmondta , a PSG elleni BL-kudarc emléke egész biztosan nem múlik el vasárnapig, így a csapata akár nyer, akár veszít, csalódott lesz. Ráadásul Trent Alexander-Arnold nem léphet pályára, miután a PSG ellen sérülést szenvedett, és ez némi fejfájást okoz Slotnak. Ibrahima Konete is sérültnek látszott a BL-mérkőzés végén, ám a vele kapcsolatos félelmek eloszlottak, miután pénteken részt vett az edzésen. Így már csak arra a kérdésre kell választ adni, hogy ki kezdjen a jobbhátvéd posztján, Jarell Quansah ebben a szakaszban biztosan a favorit, bár Slot azt sugallta, hogy más ötletei is vannak a tarsolyában. Kérdés még Cody Gakpo formája, aki hosszú sérüléséből felépülve csereként már beállt a PSG ellen, ám nem tűnt túl meggyőzőnek.

Virgil van Dijk (balra) és Ibrahima Konate is ott lehet a pályán a Newcastle ellen Fotó: Liverpoolfc.com

Ha a holland vezetőedző rotál, akkor lehet találgatni a középpályán is, ha nem, akkor biztosnak tűnik Szoboszlai Dominik helye a csapatban. Ő szombaton különleges díjat vehetett át, ugyanis a szurkolók szavazásán ő kapta meg a február legjobb liverpooli játékosa címet. Ő tavaly sérülés miatt nem játszhatott a Carabao Kupa döntőjében, de természetesen kupagyőztesnek vallhatta magát, ez eddig az egyetlen trófeája a Liverpool mezében.

A magyar futballista nagyon kemény mérkőzésre számíthat, mert a Newcastle roppant nehéz ellenfélnek ígérkezik, az elődöntőben 4-0-s összesítéssel jutott túl az Arsenalon, és további három Premier League csapatot is kiejtett: a Nottingham Forest, a Chelsea és a Brentford is bekerült az áldozatai közé.

A Szarkák közül Anthony Gordon eltiltását tölti, miután a Brighton elleni legutóbbi FA-kupa-mérkőzésen piros lapot kapott, Sven Botman és Lewis Hall térd-, illetve lábsérülés miatt hiányzik, amúgy mindhárom játékos rendszeres kezdő lenne Eddie Howe vezetőedző csapatában, ha rendelkezésre állna. A Newcastle roppant komolyan készül a Wembley-ben sorra kerülő meccsre, Eddi Howe pedig a sajtótájékoztatón elismerően beszélt a Lieverpoolról, de esélyesnek tartja a saját csapatát a kupagyőzelemre, ezt hangsúlyozva: – A saját kezünkben van a sorsunk!

A TAVALYI LIGAKUPA-DÖNTŐ ÖSSZEFOGLALÓJA