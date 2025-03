Arne Slot több fronton is megissza a Bajnokok Ligája-kiesés levét

Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool FC egygólos idegenbeli sikerét követően a keddi visszavágón 1-0-s vereséget szenvedett a vendég Paris Saint-Germaintől, majd tizenegyesekkel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot sokáig emlékezni fog a keddi összecsapásra, dicsérte csapatát a lefújás után, de az angol lapok Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister lecserélése miatt kritizálták a holland edzőt.

Arne Slot elégedett volt a csapatával, a lebonyolítással viszont nem (Fotó: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT)

A Liverpool edzője dicsérte a magyar bírót

Az angol csapat menedzsere a meccs utáni sajtótájékoztatón elárulta, hogy ez volt a legjobb futballmeccs a karrierje során.

– Hihetetlen teljesítményt nyújtottunk az első huszonöt percben, de az eredményjelzőn azt láttam, hogy 1-0-ra vesztünk. A rendes játékidőben nem érdemeltünk vereséget, ha a száznyolcvan percet nézzük, akkor talán igazságos volt, hogy hosszabbításba torkollt a meccs. Ebben a fél órában valamivel jobb volt nálunk a PSG, a tizenegyeskből pedig négyet belőttek, míg mi csak egyet – ecsetelte a mérkőzést a holland edző, aki a Bajnokok Ligája lebonyolításával kapcsolatban is elejtett néhány gondolatot.

– Ők nyertek, mi pedig rendkívül szerencsétlenek voltunk, hogy az alapszakasz győzteseként a PSG-vel kellett megmérkőznünk, de ilyen ez a lebonyolítás.

Talán túl korán beszélek erről, de szerintem igazságosabb lett volna, ha az alapszakasz győztese az utolsóval találkozott volna.

Bár ha meg akarod nyerni a BL-t, akkor le kell győznöd olyan csapatokat is, mint a PSG, és ezt nem tudtuk elérni, hiába voltunk ma fantasztikusak a rendes játékidő során. De el kell fogadnunk a történteket, és erősebben visszatérni a következő idényben – mondta el Arne Slot.

Arne Slot Szoboszlai Dominiknek gratulál a lefújás után. Fotó: PA

– Nem a PSG az egyetlen csapat, amely megnyerheti a Bajnokok Ligáját. A bajnokságokat mindig a legjobb csapat nyeri, de ha csak két mérkőzésen dől el egy párharc, akkor a szerencsének, a bírói ítéleteknek is nagy szerepe lehet. A mi és a PSG szerencséjére mindkét meccsünkön kiváló játékvezetők dolgoztak, remek munkát végeztek – dicsérte meg Slot a francia ellenfél mellett a romániai magyar Kovács Istvánt is, aki a keddi visszavágót vezette.

Annak ellenére tette ezt, hogy a magyar sípmester az első félidő hajrájában nem ítélt tizenegyest amikor a párizsi Fabián Ruiz hátulról eltalálta Szoboszlai lábát a tizenhatoson belül. A magyar válogatott csapatkapitánya már nem volt a pályán a tizenegyesekpárbaj idején, ami az angol vélemények szerint nagy hiba volt.

Miért nem lőhetett tizenegyest Szoboszlai Dominik?

A mérkőzés után felerősödtek azok a hangok, miszerint Liverpool edzője nagyot hibázott azzal, hogy a hosszabbításban lehozta a pályáról Alexis Mac Allistert és Szoboszlait is, akik nagyon hiányoztak a csapatból a mindent eldöntő tizenegyespárbajban. Ezt azzal indokolták, hogy mindketten biztos tizenegyesrúgó hírében állnak.

Szoboszlai esetében a számok önmagukért beszélnek: a Transfermarkton elérhető statisztikája szerint eddig pályafutása alatt húsz tizenegyest végzett el, és ebből tizenkilencet gólra váltott. Az egyetlen kivétel a Bundesligában történt, amikor 2021-ben a Bayer Leverkusen ellen hibázott. A végjátékban lecserélt magyar középpályás kedd este is csapata legjobbjai közé tartozott, a nemzetközi portálok is méltatták a Liverpool magyar játékosának teljesítményét.

Szoboszlait dicsérték a nemzetközi lapok a PSG elleni mérkőzés után. Fotó: AFP/Oli SCARFF

A PSG vezetőedzője, Luis Enrique úgy látta, hogy az Anfielden a Liverpool voltak a jobb.

– Mindkét csapat megérdemelte volna a továbbjutást. Párizsban mi voltunk a jobbak, a visszavágón pedig a Liverpool – szögezte le a vendégek trénere.

– A Bajnokok Ligájában nem egyenletes teljesítményre van szükség, hanem meg kell ragadni a lehetőségeket az adott pillanatban. A csapatom megmutatta a karakterét az Anfielden, ahol a közönség remek hangulatot teremtet, nehéz itt játszani, és időnként szenvedtünk is – tette hozzá Luis Enrique, akinek csapatából került ki a mérkőzés legjobbja. A PSG olasz kapusa, Gianluigi Donnarumma a 120 perc alatt is jó néhány nagy bravúrt bemutatott, a büntetőpárbajban pedig Darwin Núnez és Curtis Jones lövését is hárította.

A Liverpool elleni párharc hősét, Donnarummát ölelgetik a PSG játékosa a tizenegyespárbaj után. Fotó: AFP/Oli SCARFF

A meccs utózöngéjéhez tartozik, hogy enyhén kárörvendő poszttal reagált az olasz labdarúgó-válogatott hivatalos oldala arra, hogy a Liverpool tizenegyespárbajban kiesett a Bajnokok Ligájából a PSG ellen.

A búslakodásra ugyanakkor nincs sok idejük a Vörösöknek, vasárnap (17.30, tv: Match4) ugyanis újabb fontos mérkőzés következik, amely után már trófeát osztanak: a ligakupa döntőjében a Newcastle-lel csapnak össze Szoboszlaiék. Arne Slot nehéz helyzetben van, hiszen a PSG elleni maratoni csata során két futballistáját is le kellett cserélnie, ráadásul az első számú jobbhátvéd, Trent Alexander-Arnold az egyik, aki kidőlt a sorból.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó



Liverpool–Paris Saint-Germain 0-1 (0-1, 0-1, 0-1), gólszerző: Dembélé (12.) – 1-1-es összesítés után tizenegyesekkel (1-4) továbbjutott a PSG.