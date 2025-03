Slot egy magyart is dicsért a kiesés után – nem Szoboszlai volt az

Míg a párharc első felvonásán egyértelműen alárendelt szerepet játszott a Liverpool, és nyert ezzel együtt 1-0-ra, a visszavágón felvette a kesztyűt a PSG-vel, mégis a rendes játékidőt tekintve ugyanilyen arányban kikapott, és tizenegyespárbaj után a nyolcaddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájában. Arne Slot sokáig emlékezni fog a keddi összecsapásra.

– Ez volt a legjobb futballmeccs, amelynek részese voltam. Az edzői karrierem során persze nincs annyi mérkőzés a hátam mögött, mint amennyit a Liverpool már lejátszott, de két elképesztő csapat lüktető meccsét láttuk – fogalmazott a sajtótájékoztatóján a Liverpool menedzsere. – Hihetetlen teljesítményt nyújtottunk az első huszonöt percben, de az eredményjelzőn azt láttam, hogy 1-0-ra vesztünk. A rendes játékidőben nem érdemeltünk vereséget, ha a száznyolcvan percet nézzük, akkor talán igazságos volt, hogy hosszabbításba torkollt a meccs. Ebben a fél órában valamivel jobb volt nálunk a PSG, a büntetőkből pedig négyet belőttek, míg mi csak egyet.

Slot éppen a tizenegyest rontó Darwin Núnezt vigasztalja Fotó: AFP/Darren Staples

Slot: Szerencsétlen volt a Liverpool

A Liverpool azok után esett ki a nyolcaddöntőben, hogy a BL alapszakaszát simán megnyerte. Slot fájlalja, hogy azonnal a Paris Saint-Germainnel találkozott a csapata.

– Sokkoló, ami történt, de ha kiesel Európa egyik legjobb csapatával szemben, akkor legalább késztesd harcra az ellenfeled. Remélem, hogy minden futballszurkoló szerette volna, ha ez a meccs még tovább tartott volna, mert csodálatos volt.

Ők nyertek, mi pedig rendkívül szerencsétlenek voltunk, hogy az alapszakasz győzteseként a PSG-vel kellett megmérkőznünk, de ilyen ez a lebonyolítás. Talán túl korán beszélek erről, de szerinem igazságosabb lett volna, ha az alapszakasz győztese az utolsóval találkozott volna. Bár ha meg akarod nyerni a BL-t, akkor le kell győznöd olyan csapatokat is, mint a PSG, és ezt nem tudtuk elérni, hiába voltunk ma fantasztikusak a rendes játékidő során. De el kell fogadnunk a történteket, és erősebben visszatérni a következő idényben

– mondta a holland edző. – Most csalódott vagyok, de úgy gondolom, hogy az idény végén majd számítani fog, hogy miként teljesítettünk a nemzetközi porondon. Büszkék lehetünk arra, amit elértünk. Megnyertünk hét meccset, aztán az alapembereink nélkül kaptunk ki a PSV-től. A múlt heti nem volt a legjobb meccsünk, de most egy másik Liverpool futott ki a pályára. Kiestünk, de szerintem lenyűgöztük az európaiakat.

Slotot a sajtótájékoztatón arról is megkérdezték, ezek után a Paris Saint-Germaint tartja-e a BL favoritjának. A Vörösök trénere az esélyesek közé sorolja a franciákat, de elmondta, a Barcelona játékát is kedveli, és a Bayern München, az Atlético és a Real Madrid is versenyben van a nagyfülű trófeáért.

– Nem az övéké az egyetlen csapat, amely győzhet. A bajnokságokat mindig a legjobb csapat nyeri, de ha csak két mérkőzésen dől el egy párharc, akkor a szerencsének, a bírói ítéleteknek is nagy szerepe lehet. A mi és a PSG szerencséjére mindkét meccsünkön kiváló játékvezetők dolgoztak, remek munkát végeztek – dicsérte meg így Slot a romániai magyar Kovács Istvánt is, aki a keddi visszavágót vezette.