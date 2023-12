Az elmélyülés ideje, azaz ünnepi szentmisék országszerte

Jézus születésének ünnepét nemcsak otthon, hanem a templomokban is megtartjuk, s még a vallásukat ritkábban gyakorlók is sokan úgy érzik, hogy ilyenkor Isten házában is össze kell jönnie a közösségeknek. Mivel advent negyedik vasárnapja idén szokatlan módon éppen december 24-re esik, így az éjféli misére ezen az éjszakán például a budai Mátyás-templomba is érdemes ellátogatni, valamint jó tudni, hogy a miserend szerinti szertartást élőben is közvetítik majd.

A karácsonyi ünnepi szentmise pillanatai, 2022-ből (Fotó: Bach Máté)

Az egyházi események közül az éjféli mise egyébként nemcsak az adventi hetek lezárását jelenti: egyben a karácsonyi böjt végét is jelzi.

Mivel a leghosszabb éjszakán éljük át, egyszerre a sötétséget elűző fényt, a világunk megújítását is jelképezi. Szokás volt régebben vegyes vallású, azaz protestáns-katolikus családoknál is, hogy részt vettek a református ünnepi istentiszteleten és utána a katolikus templomban az éjféli misén is.

Idén a Szent István-bazilikában szenteste 18 órakor lehet részt venni a karácsonyi ünnepi misén, Esztergomban azonban 23.55-től, tehát a hagyományos időpontban lesz az éjféli mise.

Ezt követi másnap, karácsony első napján Erdő Péter bíboros, prímás, esztergomi érsek főpásztori szentmiséje 10.30-tól.

Sokan várják ilyenkor a karácsonyi pápai misét Itáliában is, de hazánkban is, amely idén 19.30-kor kezdődik majd a vatikáni bazilikában. Ezt a korábbra illesztett időpontot a Covid-jávány óta, három éve tartják, s idén is folytatják. Az ezt követő Urbi et orbi – áldás pedig másnap délben lesz majd a Szent Péter-bazilika központi erkélyén. Az óév végén, december 31-én 17 órától kezdődnek majd Ferenc pápa vezetésével az ünnepi szertartások.

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergomi érsek ünnepi misét celebrál (Fotó: Bach Máté)



Számos ünnepi közvetítést láthatunk majd a televízióban, hallgathatjuk a rádión, de érdemes figyelemmel kísérni a környezetünkben a közeli egyházközösségek ünnepi alkalmainak tervezetét is, hiszen a legnagyobb élmény a személyes jelenlét, az ünnep megélése karácsonykor, illetve az év lezárása alkalmával.

Borítókép: Ünnepi szentmise 2022-ből (Fotó: Bach Máté)