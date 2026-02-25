kézilabda Bajnokok LigájaPSGOTP Bank-Pick SzegedONE VeszprémDinamo Bucuresti

Sorsdöntő forduló vár a Veszprémre és a Szegedre is a Bajnokok Ligájában

Az előző héten a One Veszprém és az OTP Bank-Pick Szeged is vereséget szenvedett a férfikézilabda Bajnokok Ligája első tavaszi fordulójában. Ezzel ugyan nem veszítettek pozíciót a tabellán, de a csoportkör hátralévő három fordulójában már nem hibázhatnak, ha meg akarják őrizni a negyeddöntőben előnyt jelentő helyezésüket, így sorsdöntő mérkőzések várnak mindkét együttesre. A veszprémiek ma hazai pályán a Dinamo Bukarest, a szegediek csütörtökön idegenben a PSG ellen folytatják a sorozatot.

A Veszprém a múlt héten a Kielce otthonában, a Szeged hazai pályán a Barcától kapott ki
Egyik magyar csapatnak sem úgy sikerült a férfikézilabda Bajnokok Ligája folytatása az Európa-bajnokság után, ahogyan azt szerette volna. Az OTP Bank-Pick Szeged hazai pályán kapott ki a spanyol Barcától, a One Veszprém pedig idegenben szenvedett vereséget a lengyel Kielce otthonában. Az elveszített mérkőzések után egyik együttes sem csúszott hátrébb a tabellán, ugyanakkor az is biztossá vált, hogy a hátralévő fordulókban már nem hibázhatnak, ha szeretnék megőrizni jelenlegi helyezésüket. Ezen a héten sorsdöntő forduló vár mindkét csapatra.

A kielcei vereség után a Bukarest ellen sorsdöntő meccs vár a Veszprémre, nyerniük kell, ha meg akarják őrizni harmadik helyüket a táblázaton
Sorsdöntő meccset játszik a Veszprém

A veszprémiek joggal bosszankodhattak a Kielce elleni vereség után. A magyar bajnoki címvédő ugyan gyengén kezdett, de a második félidőben minden esélye megvolt arra, hogy megszerezze a győzelmet. A hajrában azonban a lengyelek jobban koncentráltak, így a pontmentés is elmaradt az utolsó másodpercekben. A vereséggel biztossá vált, ami addig csak sejthető volt: a csoport zárásakor nem lesznek ott a közvetlen negyeddöntőt érő első két hely valamelyikén.

Az A csoport harmadik helyén álló bakonyiak számára a jelenlegi pozíció megőrzése ugyanakkor kulcsfontosságú, mivel így a nyolcaddöntőben a másik csoport hatodik helyezettjével találkoznának, és a párharc második mérkőzését hazai pályán játszhatnák. 

Ehhez az első lépést ma este, otthon, a magyar válogatott Rosta Miklóssal felálló Dinamo Bukarest (tv: Sport1, 18.45) ellen tehetik meg. Itt már nem hibázhatnak, mert egy újabb botlással akár vissza is eshetnek a tabellán.

A Bajnokok Ligájában olyan jó helyen akarjuk zárni a csoportkört, amilyen jó helyen csak lehet. Minden egyes pont fontos, különösen a hazai pályán megszerezhetők. Még három meccsünk van hátra, természetesen mindhármat meg akarjuk nyerni, hogy harmadikok lehessünk a csoportban. A Dinamo ellen támadásban sokkal elővigyázatosabbaknak kell lennünk, védekezésben pedig keményebbeknek. Összességében csapatként kell jobban teljesítenünk. Az utolsó percekben pedig minden korábbinál jobban kell figyelnünk

– fogalmazott a klub hivatalos oldalának Ivan Martinovic.

A Veszprém keretéből Kielcében hiányzott Nedim Remili, aki még az Európa-bajnokság előtt sérült meg. Információink szerint a francia jobbátlövő már edzésbe állt, játékáról azonban csak a mérkőzés előtt döntenek. A két csapat szeptemberi találkozóján szoros küzdelemben 30-27-re nyert a Veszprém.

A mérkőzés összefoglalója:

Párizsban sem lesz teljes a Szeged kerete

Az OTP Bank-Pick Szeged négy kulcsjátékosa nélkül várta a Barcát a múlt héten. A Tisza-partiaknak nem lehettek vérmes reményeik a katalánok ellen, az első félidőben mutatott teljesítményre azonban nehéz magyarázatot találni. A második játékrészt tizenegy gólos hátrányból kezdő szegediek ugyan kozmetikázták az eredményt, egy szűk tízperces periódusban a Barca fölé tudtak kerekedni, de ez kevés volt a szoros végjátékhoz. Ugyanakkor éppen ebből a tíz percből meríthetnek erőt a francia PSG elleni (tv: Sport1, csütörtök, 20.45) idegenbeli mérkőzésre.

A szegediek jelenleg a negyedik helyen állnak a B csoportban. Ahhoz, hogy előrelépjenek és megelőzzék a négy pont előnnyel harmadik Wisla Plockot, már nem hibázhatnak, ráadásul a lengyeleknek kétszer is vereséget kell szenvedniük – a két csapat az utolsó fordulóban egymás ellen játszik majd Plockban. 

Hátulról komoly veszély fenyegeti a Magyar Kupa címvédőjét: a PSG és a dán GOG is két ponttal követi őket. Mivel a következő két fordulóban éppen e két rivális ellen lépnek pályára, rövid időn belül eldőlhet a Pick sorsa.

A szegediek legutóbbi párizsi vendégjátéka sokáig emlékezetes sikerrel zárult. Az előző kiírás nyolcaddöntőjében a hazai vereség után idegenben 35-25-re nyertek, és így jutottak tovább. Erre utalt a Szeged francia beállója, Jérémy Toto az EHF hivatalos oldalának adott nyilatkozatában:

Nagyszerű emlékeink vannak a tavalyi párizsi kirándulásról, ahol sikerült legyőznünk a Paris Saint-Germain csapatát. Biztos vagyok benne, hogy ellenfelünk rendkívül motivált lesz, és revansot szeretne venni a tavalyi és az őszi szegedi vereségért. De mi is meg fogunk küzdeni mindkét pontért.

A klub továbbra sem kommunikál a sérültek állapotáról. Információink szerint Magnus Röd visszatérése még várat magára, Bánhidi Bence már a csapattal edz, de nem utazik Párizsba, Janus Smárason és Mario Sostaric játékára is kevés az esély. A két csapat őszi mérkőzését a Pick Arénában 31-29-re nyerték a szegediek.

A mérkőzés összefoglalója:

 

