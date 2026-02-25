Sorsdöntő forduló vár a Veszprémre és a Szegedre is a Bajnokok Ligájában

Egyik magyar csapatnak sem úgy sikerült a férfikézilabda Bajnokok Ligája folytatása az Európa-bajnokság után, ahogyan azt szerette volna. Az OTP Bank-Pick Szeged hazai pályán kapott ki a spanyol Barcától, a One Veszprém pedig idegenben szenvedett vereséget a lengyel Kielce otthonában. Az elveszített mérkőzések után egyik együttes sem csúszott hátrébb a tabellán, ugyanakkor az is biztossá vált, hogy a hátralévő fordulókban már nem hibázhatnak, ha szeretnék megőrizni jelenlegi helyezésüket. Ezen a héten sorsdöntő forduló vár mindkét csapatra.

A kielcei vereség után a Bukarest ellen sorsdöntő meccs vár a Veszprémre, nyernie kell, ha meg akarja őrizni harmadik helyét a táblázaton Fotó: handballveszprem.hu

Sorsdöntő meccset játszik a Veszprém

A veszprémiek joggal bosszankodhattak a Kielce elleni vereség után. A magyar bajnoki címvédő ugyan gyengén kezdett, de a második félidőben minden esélye megvolt arra, hogy megszerezze a győzelmet. A hajrában azonban a lengyelek jobban koncentráltak, így a pontmentés is elmaradt az utolsó másodpercekben. A vereséggel biztossá vált, ami addig csak sejthető volt: a csoport zárásakor nem lesznek ott a közvetlen negyeddöntőt érő első két hely valamelyikén.

Az A csoport harmadik helyén álló bakonyiak számára a jelenlegi pozíció megőrzése ugyanakkor kulcsfontosságú, mivel így a nyolcaddöntőben a másik csoport hatodik helyezettjével találkoznának, és a párharc második mérkőzését hazai pályán játszhatnák.

Ehhez az első lépést ma este, otthon, a magyar válogatott Rosta Miklóssal felálló Dinamo Bukarest (tv: Sport1, 18.45) ellen tehetik meg. Itt már nem hibázhatnak, mert egy újabb botlással akár vissza is eshetnek a tabellán.

A Bajnokok Ligájában olyan jó helyen akarjuk zárni a csoportkört, amilyen jó helyen csak lehet. Minden egyes pont fontos, különösen a hazai pályán megszerezhetők. Még három meccsünk van hátra, természetesen mindhármat meg akarjuk nyerni, hogy harmadikok lehessünk a csoportban. A Dinamo ellen támadásban sokkal elővigyázatosabbaknak kell lennünk, védekezésben pedig keményebbeknek. Összességében csapatként kell jobban teljesítenünk. Az utolsó percekben pedig minden korábbinál jobban kell figyelnünk

– fogalmazott a klub hivatalos oldalának Ivan Martinovic.