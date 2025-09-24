Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

ONE VeszprémDinamo Bukarestférfi kézilabda Bajnokok Ligája

Óriási meccsen nyert Bukarestben a Veszprém a Bajnokok Ligájában

Második győzelmét szerezte meg a magyar bajnok a férfikézilabda Bajnokok Ligája A csoportjának 3. fordulójában. A klubvilágbajnokságra készülő One Veszprém csütörtökön a Dinamo Bukarest vendégeként az első játékrész végén még döntetlenre állt, végül 30-27-re nyert.

2025. 09. 24. 20:21
A One Veszprém megharcolt az újabb két pontért a román fővárosban. Fotó: Csudai Sándor
Néhány nap alatt három mérkőzés. Ez vár a magyar bajnok One Veszprém férfi-kézilabdacsapatára, amely a vasárnapig tartó tripla menet első meccsét Bukarestben vívta. A magyar válogatott Rosta Miklóst is soraiban tudó Dinamo még nyeretlen volt a kezdés előtt, a veszprémiek pedig egy-egy győzelemmel és vereséggel, két ponttal álltak a BL-ben.

A Veszprém játékosai magabiztosan készülhettek a bukaresti találkozóra
A Veszprém játékosai magabiztosan készülhettek a bukaresti találkozóra (Fotó: X.com/ehfcl)

 

A hullámzó első félidő végére elfogyott a Veszprém előnye

A házigazda románok kapuját előbb Gasper Marguc, majd Ivan Martinovic terhelte góllal, így hamar kétgólos előnybe került a Veszprém. A hazaiak hetesből sem tudtak szépíteni, első találatukra több mint négy percet kellett várni – a szépítéssel 2-1-re jött fel a Dinamo, amely egy perccel később egalizált is. Innentől felváltva potyogtak a gólok, a 12. percben annak ellenére is 6-6 volt az állás, hogy a Veszprém egy időben kettős emberhátrányban volt. Kisvártatva a Dinamo átvette a vezetést, amely a játékrész felénél elhúzott 8-6-ra, ebben pedig az addig kétgólos Rostának is volt szerepe.

Az első félidő második felének kezdetén a múlt heti, Nantes elleni hazai meccsen remek formában védő Rodrigo Corrales hárításának köszönhetően esélyt kapott az egálra a Veszprém, ám elsőre nem élt vele, de hamarosan Marguc szép emeléssel módosította 10-10-re az állást. 

Mindezek után időt kért a vendéglátó, ám ez sem segített, Nedim Remili találata után a 22. percben már a Veszprémnél volt az előny. Ezt végül nem sikerült megőrizni, szünetre 15-15-ös állásnál mehettek a csapatok. Védekezésben és támadásban is elmaradt a várakozásoktól a Veszprém, így igazságosnak mondható volt a részeredmény.

A hajrára elfáradt a Bukarest

A szünet után Branko Vujovic, majd Gasper Marguc is eredményes volt, ezzel hosszú idő után újra kétgólos különbséggel vezetett a Veszprém. A bukarestiek megint kicsit beragadtak, hat percen át gólképtelenek voltak. Eddigre 18-16-ra elhúzott a magyar együttes, ám kisvártatva kiegyenlített a Dinamo, amely hamarosan 20-18-as előnybe került. E ponton időt kért a veszprémiek edzője, Xavier Pascual is. Hiányzott a lendület, 45 perc után 22-21-re állt a meccs, Corrales nagy védése is kellett, hogy ne legyen nagyobb a baj.

Már csak 14 perc volt hátra, amikor fordított a Veszprém (22-23). Két gyors vendégtalálattal hirtelen három lett közte, időt is kért a Dinamo, egyből próbált zárkózni is, de már nem volt visszaút számára. A hazaiak elkészültek az erejükkel, Corrales a legvégén is ziccereket fogott, a One Veszprém 30-27-re nyert.

A Veszprém a román fővárosból szinte azonnal Egyiptomba utazik, szeptember 26. és október 2. között ott rendezik meg ugyanis a klubvilágbajnokságot, ahol a magyar együttes címvédőként szerepelhet. Az első, Sydney Uni elleni csoportmérkőzést szombaton, míg az egyiptomi Al-Ahly ellenit vasárnap vívják a veszprémiek.

 

