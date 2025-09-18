VeszprémVeszprém Arénaférfi kézilabda Bajnokok Ligája

Magabiztos játékkal örvendeztette meg szurkolóit a Veszprém a Bajnokok Ligájában

Javított a magyar bajnok a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában. A One Veszprém HC csütörtök este vendéglátóként 30-25-re legyőzte a HBC Nantes együttesét, ezzel megszerezte első pontjait a sorozatban.

Hatos Szabolcs
2025. 09. 18. 20:17
Volt minek örülni, a Veszprém megszerezte első sikerét a BL-ben. Fotó: Csudai Sándor
Piros mezes szurkolókkal már egy-két órával a BL-meccs kapunyitása, azaz a kezdődobást megelőzően másfél órával is lehetett találkozni a One Veszprém Aréna környékén, de akkor még visszafogott érdeklődés jellemezte a Nantes elleni mérkőzést. Idővel aztán megérkeztek a szurkolók is, akik a szokatlan látványt nyújtó néhány üres széket leszámítva pirosba öltöztették a csarnokot a Veszprém szezonbeli első hazai BL-találkozója alkalmából.

A Veszprém kézilabdázói igazi BL-hangulatban várhatták a Nantes elleni meccs kezdését
A Veszprém kézilabdázói igazi BL-hangulatban várhatták a Nantes elleni meccs kezdését (Fotó: Csudai Sándor) 


Elhúzott az elején a Veszprém

Mindkét fél nehéz helyzetben várta a találkozót, hiszen a magyar bajnokcsapat Aalborgban, az előző kiírásban bronzérmes franciák pedig vendéglátóként, a Füsche Berlinnel szemben maradtak alul a nyitókörben. A vendégek több játékosát is szeretettel, tapssal fogadták a veszprémiek: a Nantes két kapusa, Ignacio Biosca és Ivan Pesic nem véletlenül vívta ki a házigazda rokonszenvét, hiszen korábban mindketten védtek Veszprémben.

Az első támadást a hazai klub vezette, ám akkor még Biosca védeni tudott. Hárított a túloldalon Rodrigo Corrales is, 1:34-nél viszont Hugo Descat révén előnybe kerültek a veszprémiek. A gólra gól volt a válasz, sőt, a 4. minutum elején a hetesből eredményes Noam Leopold révén már a vendégeknél volt az előny. Nem sokáig, a 6. perc végén ugyanis már három volt közte, 5-2-re elhúzott a Veszprém. Zúgott az „Építők, Építők!”-rigmus.

Hugo Descat gólöröme
Hugo Descat gólöröme (Fotó: Csudai Sándor) 

 

Szorosabb folytatás, dudaszós gól

A különbséget tartani tudta a Veszprém, amely a 10. percben 8-5-re vezetett. Természetesen nem adta fel a Nantes sem, amely a veszprémi hibákat jól kihasználva rövid időn belül felzárkózott mínusz egyre. Az első negyedóra végén nagyon kellett Corrales kapus védése, 10-10 helyett ugyanis Gasper Marguc gólja után 11-9 került fel az eredményközlőre. Nem sokkal ezt követően, 12-10-nél a Veszprém trénere, Xavier Pascual először élt az időkérés lehetőségével.

A játékmegszakítás után ugyan még egyenlítési sansza is volt a Nantes-nak, de Corrales egy ideig mindig kulcspillanatban tudta hozni az extrát. A hajrában a vendégek is időt kértek, és újfent támadhattak az egálért, másodszorra nem is hibáztak, a játékrész vége azonban egy dudaszós hazai góllal 17-15 lett.

 

Nem forgott veszélyben a siker

A térfélcsere után a Nantes volt először eredményes, de három perccel később megint megnyugtató, háromgólos volt a differencia. Hússzal a lefújás előtt négy (22-18), melynek örömére a lelátó népe az addiginál is nagyobb hangerőre kapcsolt. Corrales újabb bravúrokkal jelentkezett, így csak tovább nőt a fór, a meccs utolsó negyedéhez érve már nemigen forgott veszélyben a Veszprém első mostani szezonban aratott BL-sikere. A vége 30-25 lett. 

A Veszprém jövő szerdán a bukaresti Dinamohoz megy vendégségbe, míg a GOG ellen egy nappal korábban nyerő OTP Bank-Pick Szeged a PSG-t látja vendégül szeptember 25-én.

 

