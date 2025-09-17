A Szeged két klasszisteljesítménnyel nyert Dániában a Bajnokok Ligájában

Rendkívüli

Az OTP Bank-Pick Szeged magabiztos játékkal, 36-31-re győzött Dániában a GOG otthonában, ezzel javította az első kőrben elszenvedett hazai vereségét a férfikézilabda Bajnokok Ligája második fordulójában. A Szeged kiváló kapusteljesítménnyel, fegyelmezett védekezéssel és stabil támadójátékkal nyert, Thulin és Sostaric klasszisteljesítményt nyújtott.

Kibédi Péter
2025. 09. 17. 20:47
Mario Sostaric hibátlan lőlappal, tizenkét góllal segítette győzelemhez a csapatát a GOG ellen
A Bajnokok Ligája első fordulójában a GOG előre kalkulálható vereséggel kezdett Barcelonában, míg az OTP Bank-Pick Szeged olyan mérkőzésen hazai pályán maradt alul a lengyel Plock ellen , amely az előzetes esélyek alapján nyerhetőnek tűnt. A szegediek keretéből ketten hiányoztak: Magnus Röd és Bodó Richárd sérülés miatt nem tarthattak a csapattal Dániába. A hazaiaknál sem volt teljes a keret, hiszen Óli Mittún váll-, Frederik Petersen könyök-, Casper Käll pedig térdsérülés miatt nem állhatott rendelkezésre.

Tobias Thulin a kapuban parádézott, a Szeged győzelmének kulcsa volt a svéd kapus teljesítménye
Tobias Thulin a kapuban parádézott, a Szeged győzelmének kulcsa volt a svéd kapus teljesítménye Fotó: SzegedMA

A Szeged hullámzó játékkal is őrizte előnyét

A Szeged lendületesen, gyors és pontos játékkal, valamint Thulin kiváló kapusteljesítményével kezdett, ami egyáltalán nem ízlett a GOG-nak. Az ötödik percben már három góllal vezettek a vendégek. Ekkor ébredtek a hazaiak, feszesebb védekezésre váltottak és felpörgették a támadásaikat, amivel a szegediek nem tudtak mit kezdeni, ráadásul egyre több technikai hibát vétettek. A 14. percben már a GOG vezetett 8–7-re, így Michael Apelgren azonnal időt kért. A svéd vezetőedzőnek sikerült rendeznie a sorokat, a Szeged egy 3–0-s sorozattal visszavette a vezetést, amire a túloldalon is időkéréssel reagáltak.

Smárason nemcsak remekül szervezte a játékot, hanem szép gólokat is szerzett, Thulin pedig parádés védéseket mutatott be, a 18. percben már kilencedik hárításánál járt. A dánok ekkor hét a hat elleni játékra álltak át, és mínusz négyről a 22. percre egy gólra zárkóztak. 

A vezetést azonban nem tudták átvenni, a szegedieknek hullámzó teljesítménnyel is sikerült kétgólos előnnyel, 18–16 vezetéssel zárniuk az első félidőt.

A térfélcsere után Thulin továbbra is kiválóan védett, így a Pick gyorsan meg tudta növelni előnyét. A magyar bajnoki ezüstérmes lényegesen stabilabb játékot mutatott, mint a múlt heti BL-rajton, támadásban és védekezésben is remek egyéni teljesítményekkel őrizte vezetését. 

A félidő derekához közeledve több lehetősége is adódott a különbség növelésére, ám ezek rendre kimaradtak. Bár a Szeged végig kézben tartotta az irányítást, nem tudta megtörni a GOG lendületét, olyannyira, hogy az 50. percre a hazaiak ismét két gólra felzárkóztak.

A hajrában Johannesson több szegedi próbálkozást is hárított, ám ez sem volt elegendő ahhoz, hogy igazán szorossá váljon a mérkőzés. Az utolsó percekben a vendégek rutinosan lassították a játékot, Sostaric pedig a szélről kulcsfontosságú gólokat lőtt, amivel eldőlt a találkozó. Ha nem is hibátlan játékkal, de hatvan percen keresztül magabiztosan kézilabdázott a Pick Szeged, amely 36-31-es győzelmével javította az első forduló hazai botlását. A szegedi csapatban Sotaric tizenkét kísérletből tizenkét gólt szerzett, Thulin negyvenöt lövésből tizenhatot hárított.

A szegediek jövő csütörtökön hazai pályán a PSG ellen folytatják a Bajnokok Ligáját.

Nullapontos csapatok csatája

Az NB I bajnoka, a One Veszprém szintén vereséggel kezdte meg a BL-szezont, az Aalborg elleni, idegenbeli vesztes meccs után viszont csütörtökön házigazdaként javíthat a csapat. A veszprémiek ellenfele az előző kiírás bronzérmese, a francia Nantes lesz (18.45, tv: Sport 1), amely egy héttel ezelőtt ugyancsak kikapott, így egyelőre pont nélkül áll. A hazai Bajnokok Ligája-bemutatkozásra az FTC szombati, budapesti, 42-30-as legyőzésével hangolt a bajnokságban Xavi Pascual vezetőedző együttese. A tréner néhány kulcsjátékosát pihentette, ám ennek ellenére is kemény küzdelemre számít. Érdekesség, hogy a vendéggárdát képviselve két olyan kapus is érkezik Ignacio Biosca és Ivan Pesic személyében, aki korábban a Veszprém kapuját védte.

 

