A Szeged edzője kifakadt, kiabált a játékosokkal az öltözőben a Barca-meccs szünetében

Vérmes esélyei nem lehettek az OTP Bank–Pick Szegednek a Bajnokok Ligája idei első mérkőzésén a Barca ellen . A csapatot a szezon eleje óta sújtó sérüléshullám éppen a sorozat egyik esélyese ellen tetőzött, négy kulcspozícióban is volt hiányzójuk a szegedieknek. Magnus Röd szeptemberben lépett pályára utoljára, Bánhidi Bence november óta nem játszott mérkőzést, Janus Smárason az Európa-bajnokság óta nem volt keretben, a BL-ben legeredményesebb Mario Sostaric pedig a múlt héten sérült meg. Nincs olyan csapat, amelyik ne érezné meg négy ilyen játékos hiányát. Ez azonban nem lehet magyarázat arra, amit a Magyar Kupa címvédője az első félidőben nyújtott.

A Szeged négy sérültje szomorúan ült a pálya szélén, ha a pályán vannak, másképp alakult volna a mérkőzés Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

A Szeged szurkolói a csapat hozzáállását kritizálták

A szegediek az első negyedórában csak nagyon ritkán találták el a Barca kapuját. Támadásaikat sorozatban passzívig játszották, többnyire kényszerből, előkészítés nélkül lőtték el a labdát. Talán a legfájóbb, hogy a katalánoknak nem kellett extra teljesítmény ahhoz, hogy kedvük szerint növeljék előnyüket.

Egy olyan csapat, amelyik magyar bajnok és kupagyőztes akar lenni, valamint a Bajnokok Ligájában a négy közé készül, nem játszhat így. Az, hogy vannak hiányzók, nem lehet magyarázat a lélektelen játékra. Ez méltatlan volt a klubhoz.

Ezt az éles kritikát egy szurkoló fogalmazta meg a mérkőzés után az egyik fórumon. Vitatkozni nehéz lenne vele.

Mikler Roland arca mindent elárul, a Szeged teljesítménye nagyon kevés volt ahhoz, hogy megszorongassa a Barcát Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Apelgren nem bírta cérnával, kifakadt a szünetben

Michael Apelgren már a 10. percben időt kért, akkor még higgadtan magyarázta játékosainak, min kellene változtatniuk. Nem tartott sokáig a türelme a svéd szakembernek: a 22. percben már bosszúsan csapott az időkérő gombra, és mivel nem történt érdemi változás a csapat játékában, feszülten indult az öltözőbe, ahol kifakadt.

A szünetben, az öltözőben kiabáltam, az érzelmeimnek adtam hangot. Nem tartottuk be a taktikát, a hibák összeadódtak, teljesen szétesett a játékunk. Soha, de tényleg soha nem szeretném ezt még egyszer látni

– fogalmazott a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a tréner.

Imanol Garciandia a második félidőben vezére volt a Szegednek, de az ő teljesítménye is kevés volt ahhoz, hogy szorossá tegyék a mérkőzést Fotó: Török Attila/Magyar Nemzet

Csak kozmetikázni tudta az eredményt a Szeged

Azt, hogy a hiányzók ellenére is meg lehet nehezíteni a Barca dolgát, a Szeged a második félidőben megmutatta. A tempó és az akarat is megvolt a játékukban, ami egészen más képet adott a mérkőzésnek.

Úgy tűnt, a felforgatott csapat ekkorra találta meg az összhangot, de mindez kevés lett volna, ha nem a klub múltjához méltó elszántsággal küzdenek, még esélytelen helyzetben is.

Ezekből a rövid periódusokból meríthetnek a folytatásra.