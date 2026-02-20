kézilabda Bajnokok LigájaOTP Bank-Pick SzegedBarca

A Szeged edzője kifakadt, kiabált a játékosokkal az öltözőben a Barca-meccs szünetében

Nagy pofonba szaladt bele a Bajnokok Ligája tavaszi rajtján az OTP Bank-Pick Szeged. A szünetben már tizenegy góllal vezetett a Barca, és hiába volt tartalékos a Szeged, az akarat és a küzdelem hiányzott a játékukból. Bár reális esélyük nem volt szorossá tenni a meccset, de a félidőben Michael Apelgrennak hangos szavakkal sikerült felráznia csapatát. A 35-27-es katalán győzelem a Szegedre nézve hízelgő.

Kibédi Péter
2026. 02. 20. 5:50
Michael Apelgren nem sokáig tűrte halkan csapata teljesítményét, a félidőben hangos szóval rázta fel játékosait
Michael Apelgren nem sokáig tűrte halkan csapata teljesítményét, a félidőben hangos szóval rázta fel játékosait Fotó: Török Attila /Nemzeti Sport
Vérmes esélyei nem lehettek az OTP Bank–Pick Szegednek a Bajnokok Ligája idei első mérkőzésén a Barca ellen . A csapatot a szezon eleje óta sújtó sérüléshullám éppen a sorozat egyik esélyese ellen tetőzött, négy kulcspozícióban is volt hiányzójuk a szegedieknek. Magnus Röd szeptemberben lépett pályára utoljára, Bánhidi Bence november óta nem játszott mérkőzést, Janus Smárason az Európa-bajnokság óta nem volt keretben, a BL-ben legeredményesebb Mario Sostaric pedig a múlt héten sérült meg. Nincs olyan csapat, amelyik ne érezné meg négy ilyen játékos hiányát. Ez azonban nem lehet magyarázat arra, amit a Magyar Kupa címvédője az első félidőben nyújtott.

20260218 Szeged Barcelona Nemzeti Sport
A Szeged négy sérültje szomorúan ült a pálya szélén, ha a pályán vannak, másképp alakult volna a mérkőzés Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

A Szeged szurkolói a csapat hozzáállását kritizálták

A szegediek az első negyedórában csak nagyon ritkán találták el a Barca kapuját. Támadásaikat sorozatban passzívig játszották, többnyire kényszerből, előkészítés nélkül lőtték el a labdát. Talán a legfájóbb, hogy a katalánoknak nem kellett extra teljesítmény ahhoz, hogy kedvük szerint növeljék előnyüket.

Egy olyan csapat, amelyik magyar bajnok és kupagyőztes akar lenni, valamint a Bajnokok Ligájában a négy közé készül, nem játszhat így. Az, hogy vannak hiányzók, nem lehet magyarázat a lélektelen játékra. Ez méltatlan volt a klubhoz.

Ezt az éles kritikát egy szurkoló fogalmazta meg a mérkőzés után az egyik fórumon. Vitatkozni nehéz lenne vele.

Mikler Roland arca mindent elárul, a Szeged teljesítménye nagyon kevés volt ahhoz, hogy megszorongassa a Barcát
Mikler Roland arca mindent elárul, a Szeged teljesítménye nagyon kevés volt ahhoz, hogy megszorongassa a Barcát Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Apelgren nem bírta cérnával, kifakadt a szünetben

Michael Apelgren már a 10. percben időt kért, akkor még higgadtan magyarázta játékosainak, min kellene változtatniuk. Nem tartott sokáig a türelme a svéd szakembernek: a 22. percben már bosszúsan csapott az időkérő gombra, és mivel nem történt érdemi változás a csapat játékában, feszülten indult az öltözőbe, ahol kifakadt.

A szünetben, az öltözőben kiabáltam, az érzelmeimnek adtam hangot. Nem tartottuk be a taktikát, a hibák összeadódtak, teljesen szétesett a játékunk. Soha, de tényleg soha nem szeretném ezt még egyszer látni 

– fogalmazott a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a tréner.

Imanol Garciandia a második félidőben vezére volt a Szegednek, de az ő teljesítménye is kevés volt ahhoz, hogy szorossá tegyék a mérkőzést
Imanol Garciandia a második félidőben vezére volt a Szegednek, de az ő teljesítménye is kevés volt ahhoz, hogy szorossá tegyék a mérkőzést Fotó: Török Attila/Magyar Nemzet

Csak kozmetikázni tudta az eredményt a Szeged

Azt, hogy a hiányzók ellenére is meg lehet nehezíteni a Barca dolgát, a Szeged a második félidőben megmutatta. A tempó és az akarat is megvolt a játékukban, ami egészen más képet adott a mérkőzésnek. 

Úgy tűnt, a felforgatott csapat ekkorra találta meg az összhangot, de mindez kevés lett volna, ha nem a klub múltjához méltó elszántsággal küzdenek, még esélytelen helyzetben is. 

Ezekből a rövid periódusokból meríthetnek a folytatásra.

A Szeged ezzel a vereséggel nem került komolyabb hátrányba, megőrizte negyedik helyét a tabellán, kétpontos előnnyel a PSG és a GOG előtt. Mivel a következő két körben éppen e két csapat ellen lép pályára, akár biztosíthatja is ezt a pozíciót a csoportkör végére, igaz ez cseppet sem egyszerű feladat. Jövő héten Párizsban játszik a Pick, a klub továbbra sem kommunikál a sérültek állapotáról, de a mérkőzés után azt lehetett hallani, hogy talán Smárason és Sostaric játékára is mutatkozik esély azon az összecsapáson. Bármelyik sérült játékos visszatérése komoly segítség lehet a csoportkörben bukdácsoló, de rendkívül erős párizsiak ellen. Ahhoz, hogy a Szeged előrelépjen a harmadik helyre, nem elég megnyernie a hátralévő három mérkőzését. A jelenleg négypontos előnnyel harmadik Wisla Plocknak legalább négy pontot kellene veszítenie, amelyek közül kettőt az utolsó fordulóban a szegediek is elvehetnek a lengyel csapattól.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

