OTP Bank-Pick SzegedPSGkézilabdaBajnokok Ligájaférfikézilabda Bajnokok Ligája

A Szeged bravúros hajrával nyert a PSG ellen a Bajnokok Ligájában

Az OTP Bank–Pick Szeged izgalmas, fordulatos mérkőzésen 31-29-re legyőzte a PSG-t a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában. A végjátékban Thulin bravúros védései és Smarason kulcsgóljai döntötték el a mérkőzést. A Szeged fontos győzelmet aratott a francia bajnok ellen a Pick Arénában.

Kibédi Péter
2025. 09. 25. 20:38
Smarason kiválóan irányította a Szegedet és a fontos gólokat szerzett a PSG ellen (Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba)
A Szeged és a PSG is egy győzelemmel és egy vereséggel kezdte a férfikézilabda Bajnokok Ligáját, és mindkét együttesből három játékos hagyta ki a harmadik fordulót. A Szegedtől Magnus Röd, Lazar Kukic és Bodó Richárd hiányzott, míg a vendégeknél Emil Mellegard, Luka Karabatic és Jakob Holm nem szerepelt a keretben. A két csapat legutóbbi szegedi BL-meccsét egy góllal a francia bajnok nyerte – igaz, a tavaszi nyolcaddöntő visszavágóján tíz góllal nyert a Pick, amivel továbbjutott.

A Szeged Mikler Roland bravúros védéseinek köszönhetően maradt meccsben az első félidő elején
A Szeged Mikler Roland bravúros védéseinek köszönhetően maradt meccsben az első félidő elején (Fotó: Délmagyarország/Karnok CsabaÖ

A Szeged álmosan kezdte a mérkőzést

Az első három percben felváltva estek a gólok, majd a PSG elkapta a fonalat. Támadásban gyorsabbak voltak a hazaiaknál, és a védekezésük is feszesebb volt, ráadásul szegedi oldalon több technikai hiba is becsúszott a játékba. Hiába védett többször is bravúrosan a múlt héten 41. születésnapját ünneplő Mikler Roland, a párizsiak a félidő felére állandósítani tudták háromgólos előnyüket. 

A Szeged kétirányítós játékra váltott. Smarason és Gottfridson kitűnően mozgatta a társakat és bontotta a vendégek védekezését, Garciandía és Sostaric pedig élt a lehetőséggel és góljaikkal a 22. percben egyenlítettek. 

A félidő végéig ugyan a vezetést is átvehették volna a szegediek, de pontatlanok voltak, így 17-17-es döntetlennel mentek szünetre a csapatok.

A hajrában a Szegednek nem volt ellenfele a PSG

Jól kezdte a második félidőt a Szeged, átvette a vezetést, és ha támadásban pontosabban játszik, Mikler újabb védéseit kihasználva akár több góllal is elléphetett volna. Ehelyett a párizsiak fordítottak, így üldözőverseny alakult ki. Mindkét csapat szoros védekezésre törekedett, az előnyt pedig az döntötte el, ki hibázik kevesebbet technikailag. Az utolsó tíz percre 25-25-ös állással fordultak. 

A hajrában a hazaiaknak többször is lehetőségük nyílt arra, hogy kétgólos előnyre tegyenek szert, de rendre elpuskázták a helyzeteket. Két perccel a vége előtt a csereként beállt Thulin bravúrral hárított, a túloldalon Smarason betalált, majd a kapus hetest is védett, ezzel eldőlt a mérkőzés. 

A találkozó egyik legjobbja, Smarason még egy gólt szerzett, ami már csak megkoronázta a 31-29-es szegedi sikert.

A másik csoportban a One Veszprém szerdán Bukarestben 30-27-re nyert a Dinamo ellen. A bakonyiak nem sokat pihenhetnek a BL-győzelem után, szombaton már Egyiptomban, a klubvilágbajnokságon lépnek pályára.

 

