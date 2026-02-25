A drogpiac mindig egy lépéssel előrébb jár? – Erre talált ki zseniális módszert Magyarország

Ismét reflektorfénybe került az elmúlt hetekben az a kérdés, hogyan reagáljon Európa az új dizájnerdrogok folyamatosan változó világára – hívta fel a figyelmet a Drogkutató Intézet. Az Európai Unió újabb anyagokat vont ellenőrzés alá, tudományos kockázatértékelés után közös fellépést sürgetve a tagállamoktól. A Drogkutató szerint a döntés szakmailag megalapozott, a harmonizáció szempontjából indokolt – mégis felvet egy régi dilemmát: vajon lépést tud-e tartani a szabályozás azzal a piaccal, amelynek üzleti modellje éppen a jogszabályok kikerülésére épül?

Magyar rendőrök egy elfogott drogdílerrel (Forrás: Facebook)

A Drogkutató tanulmányában ugyanis rámutatott, a dizájnerdrogok világa nem a klasszikus kábítószer-kereskedelem logikája szerint működik. Nem évtizedek óta ismert molekulák cserélnek gazdát, hanem laboratóriumi finomhangolással, rendkívül gyorsan „új” vegyületek születnek – gyakran csupán egyetlen molekula kémiai módosításával. Amint egy adott anyag tiltólistára kerül, megjelenik a következő variáns.

„A jogalkotó fut, a drogpiac sprintel”

– fogalmaztak.

Az uniós modell ebben a versenyben precíz, de időigényes fegyvert használ. A rendszer előnye a megalapozottság és az egységes európai fellépés. Hátránya viszont az idő: mire egy anyag felkerül a közös listára, addigra a feketepiac gyakran már továbblépett.

A magyar modell

„Ezzel szemben Magyarország, megunva, hogy mindig két lépéssel lemaradva rohanjanak a hatóságok a droglaborok után, más logikát választott” – hívta fel a figyelmet az Intézet, kifejtve: a hazai jogalkotás – az Országgyűlés döntése nyomán – nem kizárólag tételes felsorolásra építi a fellépést, hanem bevezette az „új pszichoaktív szer” gyűjtőfogalmát. Ez nem pusztán technikai módosítás, hanem stratégiai irányváltás.

A hangsúly nem azon van, hogy egy konkrét molekula neve szerepel-e már a listán, hanem azon, megfelel-e bizonyos kémiai és hatásmechanizmusbeli kritériumoknak.

Ez a különbség nem pusztán jogtechnikai részlet. Ugyanis a dizájnerdrog-piac egyik legfőbb trükkje az volt, hogy a tiltásra reagálva apró szerkezeti módosításokkal „legális” alternatívát kínált. „A gyűjtőfogalom azonban átvágja ezt a gordiuszi csomót. Nem a név számít, hanem a kategória. Nem a molekula apró eltérése, hanem a hatás és a szerkezeti rokonság” – összegezte a Drogkutató.