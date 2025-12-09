Lipcsei PéterSoroksárFTC

Eldőlt Lipcsei Péter jövője, távozik a másodosztályú klub kispadjáról

Lezárul egy fejezet az FTC korábbi legendás labdarúgójának életében. Lipcsei Péter az őszi idény végeztével befejezte a munkát a Ferencváros fiókcsapatánál, az NB II-ben szereplő Soroksárnál, és a jövőben a Fradi utánpótlás-fejlesztéséért dolgozik tovább.

2025. 12. 09.
Lipcsei Péter 2017 óta dolgozott a Soroksár élén, most azonban új kihívás vár rá. Fotó: Teknős Miklós
Nagy bejelentést tett kedden a Ferencvárosi Torna Club. A sportegyesület hivatalos honlapja azt közölte, hogy a futballcsapatot játékosként 649 alkalommal szolgáló, 2010-es visszavonulása után edzőnek állt Lipcsei Péter távozik a fiókcsapatnak számító másodosztályú gárda, a Soroksár vezetőedzői pozíciójából. A klublegenda a jövőben a Fradi utánpótlás-fejlesztéséért dolgozik tovább.

Lipcsei Péter továbbra is az FTC kötelékében marad
Lipcsei Péter továbbra is az FTC kötelékében marad. Fotó: Teknős Miklós

Az 53 éves, korábbi 58-szoros magyar válogatott Lipcsei 2010-ben zárta le aktív játékos-pályafutását, majd az FTC II-t irányította 2014-ig. Ezt követően három éven át az U21-es együttes irányítása volt a feladata, majd 2017. június 20-án került a Soroksár élére. Azóta 317 tétmérkőzésen irányította a fővárosi csapatot, lapunknak korábban azt mondta, azt sem bánja, ha akár évtizedekig maradhat. 

Amint a Fradi.hu hírében olvasható, a kezei alatt pallérozódott még az U21-es bajnokságban Nagy Ádám, aztán a Soroksárban többek között a később a felnőttválogatottban is bemutatkozott Tóth Alex és Damir Redzic, a legújabb Fradi-tehetségek, a 18 éves Madarász Ádám vagy az első felnőtt ferencvárosi tétmérkőzését az elmúlt hétvégén abszolváló 19 esztendős Lakatos Csongor.

Lipcsei Péter új feladata miatt a másodosztályban 15 forduló után a 14. helyen álló Soroksár kispadja megüresedett, azt a jövőben Korolovszky Gábor foglalhatja majd el. Korolovszky mostanáig a Ferencváros harmadosztályú tartalékcsapatát vezette.

