Lipcsei Péter, a soroksári Ferguson emlékezetes útja az újpesti stadionig

– A legtöbb labdarúgó és edző az utolsó tavaszi meccs másnapján már távol van az otthonától, önnel viszont ezt a beszélgetést napokkal a szezonzárás után, Budapesten vettük fel. Ilyenkor van még teendője a klubjánál?

– Teendő már nincs, viszont a kisebbik fiam felesége hamarosan szülni fog. Alig egy hónapja van már csak hátra, ezért úgy döntöttünk, hogy egyelőre nem megyünk el nyaralni, itthon maradunk, mert bármikor megszülethet az unoka.

Nagyszülői örömök elé néz Lipcsei Péter. Fotó: Teknős Miklós

– Hogyan viszonyul ahhoz, hogy 52 évesen nagypapa lesz?

– Nem visel meg túlságosan, ez az élet rendje, öregszünk. Örültünk, hogy a gyerekek így döntöttek, várjuk, hogy újabb taggal bővüljön a családunk.

Motiválja, hogy labdarúgókat nevelhet

– A 2017-es kinevezése óta a hetedik szezonját teljesítette a Soroksár vezetőedzőjeként, csapata valamennyiszer a tabella első felében zárt, az idén hetedik lett. Elégedett?

– A célkitűzésünket teljesítettük, de velünk kapcsolatban tudni kell, hogy a Soroksár nem úgy áll anyagilag és infrastruktúrával sem, mint néhány nagyobb NB II-es klub. Mi vállaltan a kis Fradi, azaz az FTC fiókcsapata vagyunk, a célunk elsődlegesen az, hogy minél több fiatalt szerepeltessünk, a mindenkori vezetőedző pedig megnézze, kik azok, akiknek lehetősége lehet a Ferencvárosba, ha pedig nem oda, akkor más NB I-es klubba menni. Sokkal inkább afféle nevelőegyesület vagyunk.

– A hétéves eddigi munkája csúcsát a tavalyi ötödik helyezés jelentette. Lehet ennél feljebb?

– Nem hiszem. A realitás az, hogy mindig az első tízben kell lennünk, de a merészebb célokhoz sokkal több pénz kellene és olyan játékosok, akik képességben is magasabb szintet képviselnek. Vannak határaink, emellett azt is látni kell, hogy nagyon sok pénz lett az NB II-ben, a játékosok akár teljesítmény nélkül is nagyon sokat kérnek, ezt viszont mi Soroksáron nem tudjuk és nem is igazán akarjuk kifizetni. Ez nem is baj, én nem vágyom „nagy sztárokra”, inkább az motivál, hogy a fiatalokat elindíthatom az úton.

– Nem vágyik arra, hogy komoly célokért küzdhessen edzőként?

– Természetes, hogy szeretnék dobogós helyekért vagy akár az NB I-ért harcolni, ám jelen pillanatban nincs megkeresésem máshonnan, viszont a szerződésem a Soroksárhoz köt. Becsülettel teszem a dolgomat, megpróbálom a maximumot hozni a lehetőségekből.