Tavaly még tűz pusztított, idén facsemetéket ültetnek ezer hektárra

Több ezer facsemete kerül a tavalyi brutális tűz helyszínére.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 28. 15:23
Forrás: Katasztrófavédelem
Megkezdődött a facsemeték ültetése az utóbbi évek egyik legnagyobb kiterjedésű szabadtéri tüzének helyszínén, a Vas vármegyéi Csöngén, ahol tavaly szeptemberben öt napon keresztül mintegy ezer hektáron pusztítottak a lángok – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

Fotó: Katasztrófavédelem

Mukics Dániel felidézte: tavaly szeptember 5. és 9. között több mint ezren dolgoztak folyamatosan a Csönge és Kenyeri térségében pusztító tűz oltásán. A munkálatokat nehezítette a folyamatosan változó széljárás, a terület nagysága és az, hogy egyes erdőterületeket kifejezetten nehezen lehetett megközelíteni. A szél miatt a lángok újra és újra felcsaptak, több helyen a fák koronája is meggyulladt.

A tavalyi pusztítás a csöngei erdő harmincnyolc éves erdeifenyő-állományát is érintette, és most oda vittek új facsemetéket

– közölte. Hozzátette: csaknem ötven diák és egyetemista érkezett a Vas Vármegyei SZC Savaria Technikum és Kollégiumból, valamint az ELTE Savaria Egyetemi Központból, akik a Szombathelyi Erdészet Zrt. környezetvédelmi előadását követően, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársaival közösen ültették el az első facsemetéket a héten.

A szakemberek a helyi viszonyok és a klímaváltozás várható hatásai miatt a vörös tölgyet választották a faültetéshez. Az akció 9,64 hektárt érint, kilenc hektáron 2400 kilogramm vöröstölgy-makkot vetnek el, a többi helyre pedig 3600 vöröstölgy-csemete kerül. A vörös tölgy mellé úgynevezett elegy fafajokat – mezei juhart, madárcseresznyét és vadkörtét – is telepítenek majd a szakemberek. Az akció összesen 23 100 csemete elültetésével segíti az érintett erdőrészlet újjáéledését – ismertette Mukics Dániel.

A faültetési akció része a katasztrófavédelem környezeti nevelési és oktatási programjának

– emelte ki. Majd ismertette: a program elsődleges célja az, hogy felhívja a figyelmet a környezettudatosság, a természeti értékek és erőforrások megóvásának fontosságára. Az éghajlatváltozás következtében egyre gyakoribbak a csapadékmentes időszakok, a száraz teleket eső nélküli perzselő nyarak követik, amelyek kiszárítják a növényeket és a talajrétegeket, a statisztikai adatok szerint évről évre emelkedik a szabadtéri tüzek száma – tette hozzá.

Az OKF szóvivője elmondta azt is, hogy november közepéig már több mint 9800 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, akiknek egyre nagyobb kiterjedésű erdőtüzekhez is vonulniuk kell.


Borítókép: A faültetés (Fotó: Katasztrófavédelem)

