Korányi Dávid is kivette a részét a lengyelországi Soros-hatalomátvételből

A PolskieRadio24.pl cikkében idézték Korányi Dávidot, akit az Action for Democracy elnökeként mutattak be: „az Action for Democracy büszke arra, hogy támogathat olyan, párton kívül álló NGO-kat, amelyek a lengyelek nehezen kiharcolt szabadságának védelméért szállnak síkra […] az ő hangjuk kulcsfontosságú lesz a lengyel és közép-európai demokrácia megerősítésének e történelmi pillanatában.”

Látható tehát, hogy Korányiék nem tagadták, hanem – különböző általános leírásokkal ugyan, de – elismerték beavatkozási szándékukat. Az Action for Democracy weboldalán kulcsfontosságú csatatérként jelölték meg Olaszország, Brazília és Magyarország mellett Lengyelországot is.

Ugyanakkor Korányi lengyelországi kapcsolatrendszere nem újkeletű. 2015-ben ugyanis Korányi is aláírta a Báthory Alapítvány migránsok befogadására felszólító levelét. Mindemellett az Action for Democracy a választások óta is foglalkozik Lengyelországgal. Nemrég publikált év végi visszatekintőjükben ennek megfelelően ott szerepeltek a lengyel választások, és bár korábban még 12 lengyel szervezet támogatásáról beszéltek, a visszatekintőben már 15 szervezet támogatásáról írnak.