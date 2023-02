Közvetlenül az első utalás előtt találkozhatott Soros György fiával Korányi Dávid

A világ számos választott vezetője között egy befolyásos, nem megválasztott személy ugyanekkor, ugyanott számos politikussal készített közös képet: Alexander Soros. A milliárdos tőzsdespekuláns fia idén is a konferencia úgynevezett tanácsadó csapatának a tagja volt.

Bár Alex Soros éppen Karácsony Gergellyel és Korányival nem készített nyilvános fotót, mégis nehezen elképzelhető, hogy Korányi háromnapos müncheni tartózkodása alatt elkerülték volna egymást.

Érdemes a dátumokra is kitérni: Korányi 2022. február 18–20. között tartózkodott Münchenben, ahol azokban a napokban konferenciázott a Soros-hálózat trónörököse is. Majd néhány nappal később, 2022. február 24-én meg is történt az első utalás a Korányi-féle Action for Democracy részéről Magyarországra.

Emlékezetes: az erről beszámoló múlt heti második nemzetbiztonsági részjelentés megállapította, hogy az alapítványt „eleve felépített pénzügyi háttérrel, célhoz kötötten hozták létre”. A jelentés a milliárdos mikroadományok baloldali legendáját is cáfolta, mivel Korányiék mai árfolyamon legalább közel kilencmillió forintos adományokkal is számoltak.

Alex Soros egy másik szálon mindenképpen kapcsolható a Korányi-féle Action for Democracyhez. Ugyanis még a Twitter-oldalán is megosztotta a dollárbaloldal botránya mögött álló szervezet egyik reklámját. Mint ismert, ezt a felhívást a New York-i Times Square-en is kivetítették, ráadásul a Twitterre maga Alexander Soros is kiírta az akció mottóját: „Segíts a magyaroknak választani.” Mindemellett pedig Kati Marton, a pénzgyűjtés egyik szervezője Soros Györggyel és fiával vállaltan szoros kapcsolatot ápol, amit egy 2018. márciusi fénykép is bizonyít.

Ennek fényében érdemes tehát azt a leleplezést értelmeznünk, hogy az MSZP egykori kommunikációs igazgatója szerint a dollárbaloldalhoz a külföldi pénzek nagy része Soros György milliárdostól jöhetett, méghozzá Bajnai Gordon volt kormányfő – Korányi korábbi főnöke és Karácsony Gergely támogatója – közreműködésével.

Borítókép: Korányi Dávid (Fotó: Getty Images)