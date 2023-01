Dollárbaloldal: eleve nem csak mikroadományokkal számoltak Amerikából

Szerdán újabb erős cáfolat jelent meg, a Nemzeti Információs Központ által készített második részjelentésben. Egyrészt – amint azt már közöltük – az AD már a bejegyzése, vagyis a gyűjtés meghirdetése előtt több száz millió forintnyi támogatást utalt a magyar baloldalnak, ami azt jelzi, mikroadományokról gyakorlatilag szó sem lehetett. Másrészt a jelentésben dokumentummásolatokat mellékelve mutatták be, hogy a Korányi-féle Action for Democracy milyen papírokat nyújtott be az Egyesült Államokban a tavalyi bejegyzése során. Bajnai Gordon és Karácsony Gergely bizalmi embere úgy nyilatkozott a regisztrációs nyomtatványon, hogy szeretne 25 ezer dollárt meghaladó támogatást elfogadni. A regisztrációs kérdés így hangzott (14. oldal):

„Nyújtott be, vagy tervez benyújtani a szervezet összesen 25,000 USD-t meghaladó támogatási kérelmet New York államban lakcímmel rendelkező személy, alapítvány, vállalat vagy állami szervezet felé, vagy részesült ilyen támogatásban?”

Korányiék pedig az „IGEN” választ jelölték meg. Ez azt jelenti, hogy kezdettől fogva számoltak olyan támogatókkal, akik mai árfolyamon legalább közel kilencmillió forintot akartak adományonként fizetni nekik. Ekkora összeget pedig nehéz lenne mikroadománynak nevezni.

Továbbra is homályos ugyanakkor, hogy kik állhattak az összességében milliárdos pénzutalások mögött. Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában arról beszélt a dollárbaloldal finanszírozása kapcsán, hogy „Remélem, hogy majd a vizsgálatok végén az is ki fog derülni, hogy pontosan kik is adták a pénzt. Azt már tudjuk, hogy milyen technikákkal jött be. Ez egy Soros-féle hálózat, Soros-rendszer, ugyanazok a technikák. Itt nyilván a pénz forrásánál is meg fogjuk találni ezt a derék magyar honfitársunkat, Soros Györgyöt. De még várjuk meg a végét, hogy pontosan lássuk, hogy személy szerint vagy cégek szerint honnan érkeztek ezek a források Magyarországra.”