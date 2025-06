Kiterjedt hálózattal próbálták befolyásolni a lengyel választásokat Korányiék

Az Akcja Demokracja neve az Action for Democracy 2023-as jelentésének egy később eltávolított mellékletében is szerepel, amely a kifizetéseket sorolta fel. Érdekes ellentmondás azonban, hogy a két szervezet eltérő összegeket tüntetett fel: míg az Akcja Demokracja saját 2023-as beszámolójában – az adott évi árfolyamon átszámolva – 54 ezer dollárnak megfelelő összeget jelölt meg adományként, addig az Action for Democracy csupán 50 ezer dolláros támogatást tüntetett fel.

A balliberális kötődésű civil szervezetek a beszámolók szerint valójában pártszerű tevékenységet folytatnak.

Az Action for Democracy 2023-as jelentésében részben azt is ismerteti, hogy Lengyelországban milyen célokra használták fel a támogatásaikat. A leírt programok egyik központi eleme a „Get Out the Vote” (GOTV) típusú kampányok hangsúlyozása volt – ezek lényege, hogy a választási részvétel növelését célozzák, különösen a politikailag passzív csoportok mozgósításával.

Ez olyan tevékenység, amit a demokratikus versenyeken általában maguk a pártok és azok aktivistái végeznek. Klasszikus példák erre a reklámkampányok, lakossági fórumok szervezése, utcai jelenlét (például pultozás, plakátragasztás), valamint az online kampánytevékenységek.

Miközben korábban ezek a feladatok elsősorban a választásokon induló pártokhoz tartoztak, az Action for Democracy úgy értékeli, hogy történelmi eredményeket értek el a választói mozgósításban – mégpedig az általuk támogatott civil szervezetek révén.

Önmagában véve a választási részvétel ösztönzése a civil szféra részéről méltányolandó cél, feltéve, hogy azt pártsemleges módon, valódi, alulról szerveződő civil szereplők végzik. Azonban, ha megvizsgáljuk a támogatásban részesülő szervezetek listáját, világossá válik, hogy ezek az erőforrások nem független politikai edukációt, hanem kifejezetten kampánycélokat szolgáltak.