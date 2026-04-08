A DatAdat jogutódja törvénytelenül avatkozhatott be a lengyel elnökválasztásba

A 2025-ös lengyel elnökválasztási kampány egyik legnagyobb botránya a Rafal Trzaskowski jelöltségét támogató, névtelen Facebook-reklámok körül robbant ki az év májusában. A kampány spotjai Trzaskowskit népszerűsítették, miközben negatív üzenetekkel támadták a PiS által támogatott Karol Nawrockit és a Konfederacja jelöltjét, Slawomir Mentzent. A reklámok nem tartoztak egyetlen hivatalos választási bizottsághoz sem, finanszírozásuk pedig külföldi forrásokra utalt, ez a lengyel választási törvények szerint tiltott – írja a Tűzfalcsoport tényfeltáró blog.

A botrány kezdete és a NASK szerepe

A lengyel állami kiberbiztonsági intézet, a NASK május 14-én közleményben figyelmeztetett „lehetséges külföldi beavatkozásra” a választási kampányba. Az intézet azonosított több mint 135 politikai reklámot a Facebookon, amelyek többet költöttek rövid idő alatt, mint bármelyik hivatalos jelölti stáb. A reklámokat két névtelen profil („Stól doroslych” és „Wiesz jak nie jest”) kezelte. A NASK azonnal értesítette a Meta céget, amely blokkolta a hirdetéseket, valamint az ABW belső elhárítást is.

A Wirtualna Polska újságírói hamarosan feltárták, hogy a spotok készítésében részt vettek az Akcja Demokracja nevű civil szervezet munkatársai és önkéntesei. A technikai hátteret és a reklámok terjesztését az osztrák Estratos Digital GmbH (korábbi nevén DatAdat) biztosította, amelynek tulajdonosai a Bajnai Gordon köréhez tartozó Ficsor Ádám és Szigetvári Viktor. A cég többségi tulajdonosa egy amerikai befektetési alap, a Higher Ground Labs Fund III LP, amely szorosan kötődik az amerikai Demokrata Párthoz.

A botrány azonnal politikai vihart kavart. A PiS képviselői május 21-én feljelentést tettek a prokuratúrán, majd a Panstwowa Komisja Wyborcza (PKW) is megkereste az ABW-t információkért. Június 9-én a Prokuratura Krajowa (Országos Ügyészség) hivatalosan is elindította a nyomozást a „tiltott cselekményből származó vagyonból származó eszközök felhasználása választási reklámok finanszírozására” miatt. Az ügyet a krakkói Malopolski Wydzial Zamiejscowy (a szervezett bűnözés és korrupció elleni osztály) vizsgálja.