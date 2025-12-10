„A NABU és a SAPO nyilvánosságra hozta a Dnyipropetrovszki Regionális Államigazgatás volt vezetője és társai ügyében szereplő anyagokat. Több mint 392 millió hrivnya elsikkasztásával gyanúsítják őket útfelújítási projektek kapcsán” – áll a közleményben.
Milliós sikkasztás, ismét egy ukrán koprrupciós ügyre derült fény
Lezárult a Dnyipropetrovszki terület egykori vezetője elleni nyomozás – közölte december 10-én az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal.
A hivatal szerint a gyanúsítottak nagy valószínűséggel dokumentumokat hamisítottak annak érdekében, hogy gyorsabban hozzájussanak a pénzhez, illetve elkerüljék a bonyolult eljárásokat. A nyomozás megállapította, hogy a nagyobb útfelújítások helyett úgynevezett operatív karbantartást végeztek, ami 2022-ben elsőbbséget élvezett.
A munkák értékét indokolatlanul 1,5 milliárd hrivnyára emelték. Az erre az összegre vonatkozó szerződések egy olyan vállalattal jöttek létre, amely kapcsolatban áll a Dnyipropetrovszki Regionális Államigazgatás vezetőjével. A cég több mint 392 millió hrivnyával túlértékelte az anyagköltségeket
– állítja a hivatal.
2024 szeptemberében a NABU és a SAPO gyanúsítást jelentett be a Dnyipropetrovszki Területi Katonai Közigazgatás korábbi vezetője, Valentyin Reznicsenko, egykori helyettese és több volt osztályvezető ellen az ukrán Büntető Törvénykönyv 364. cikkének 2. bekezdése alapján (hatalommal vagy hivatalos pozícióval való visszaélés).
Az eljárás azt követően indult, hogy a „Schemes” (Szabadság Rádió) és az „Ukrán Igazság” oknyomozó anyagokban bemutatta: Reznicsenko, az akkori vezető olyan céggel kötött szerződéseket, amely 2022 márciusától mintegy másfél milliárd hrivnyát kapott a régió útjainak felújítására.
A „Schemes” 2022-ben „Egymilliárdos társaság” címmel publikált vizsgálatot, amelyben feltárták, hogy a „Budinvest Engineering” nevű cég – amelyet Dnyipropetrovszkban megbízásokhoz juttattak – közvetlen kapcsolatban állt Reznicsenkóval.
A vállalat egyik fele egy Jana Hlanta nevű nő tulajdonában volt. A vizsgálat során kiderült, hogy Hlanta szoros kapcsolatban állt Reznicsenkóval, együtt utaztak külföldre, a nő pedig a regionális vezető autóját használta, és fizetést is kapott tőle.
A cég másik felének tulajdonosi köre a Dubinszkij testvérekhez köthető, akik ellen az Egyesült Államok pénzügyi csalás gyanújával hivatalos körözést adott ki. A háborús helyzet miatt a szerződéses dokumentumokat nem hozták nyilvánosságra, ezért a „Schemes” saját vizsgálatot végzett a „Budinvest Engineering” tevékenységéről, és arra jutott, hogy a vállalat több gyanús gyakorlatot folytatott.
Egymást érik a korrupciós ügyek Ukrajnában: korábban az Enerhoatom körül is kipattant egy botrány.
A NABU szerint az átláthatatlan beszerzések milliárdos kárt okozhattak az államnak. A nyomozás központi szereplője Timur Mindics, Zelenszkij korábbi üzlettársa, akinek luxuslakásában arannyal bevont vécét is lefoglaltak.
Borítókép: Rendőrautó-illusztráció (Forrás: Pexels)
