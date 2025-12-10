Milliós sikkasztás, ismét egy ukrán koprrupciós ügyre derült fény

A hivatal szerint a gyanúsítottak nagy valószínűséggel dokumentumokat hamisítottak annak érdekében, hogy gyorsabban hozzájussanak a pénzhez, illetve elkerüljék a bonyolult eljárásokat. A nyomozás megállapította, hogy a nagyobb útfelújítások helyett úgynevezett operatív karbantartást végeztek, ami 2022-ben elsőbbséget élvezett.

A munkák értékét indokolatlanul 1,5 milliárd hrivnyára emelték. Az erre az összegre vonatkozó szerződések egy olyan vállalattal jöttek létre, amely kapcsolatban áll a Dnyipropetrovszki Regionális Államigazgatás vezetőjével. A cég több mint 392 millió hrivnyával túlértékelte az anyagköltségeket

– állítja a hivatal.

2024 szeptemberében a NABU és a SAPO gyanúsítást jelentett be a Dnyipropetrovszki Területi Katonai Közigazgatás korábbi vezetője, Valentyin Reznicsenko, egykori helyettese és több volt osztályvezető ellen az ukrán Büntető Törvénykönyv 364. cikkének 2. bekezdése alapján (hatalommal vagy hivatalos pozícióval való visszaélés).