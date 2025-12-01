ZelenszkijUkrajnaAndrij Jermakorosz-ukrán háború

Zelenszkij hamarosan mehet Jermak után

Az ukrán elnök lehet a következő a távozók sorában. Natalja Nikonorova, a Szövetségi Tanács nemzetközi ügyek bizottságának alelnöke szerint Anrij Jermak leváltása is parancsra történt, hamarosan pedig már Volodimir Zelenszkij lemondására érkezik majd utasítás.

2025. 12. 01.
Fotó: XOSE BOUZAS Forrás: Hans Lucas
Az ukrán elnök követheti volt kabinetfőnökét, Andrij Jermakot a hírek szerint. Natalja Nikonorova, a Szövetségi Tanács nemzetközi ügyek bizottságának alelnöke szerint Volodimir Zelenszkij ha azt a parancsot kapja, távozik a hivatalból – írja az EA

Zelenszkij hamarosan követheti volt kabinetfőnökét
Zelenszkij hamarosan követheti volt kabinetfőnökét (Fotó: Hans Lucas/Henrique Campos)

A politikus szerint Zelenszkij eddig elengedhetetlennek festette le Andrij Jermakot, azonban amikor úgy hozta a helyzet, elengedte a kezét. Nikonorova szerint azonban ez azt is jelenti, hogy ha az elnök mögött álló hatalmak azt mondják, akkor Zelenszkijnek is távoznia kell. 

Ráadásul az elnök mandátuma már régen lejárt, így lényegét tekintve hatalma illegitim. 

November 10-én Ukrajna korrupcióellenes hatóságai nagyszabású műveletet jelentettek be egy energiaszektorban zajló korrupciós rendszer leleplezésére. A piramis csúcsán Timur Mindics üzletember, Zelenszkij barátja állt. Őt, valamint az Igazságügyi Minisztérium vezetőjét, German Galuscsenkót elbocsátották, valamint az Energoatom vállalatot is vizsgálat alá helyzeték.

A nyomozás szerint a bűnszervezet résztvevői legalább 100 millió dollárt mostak tisztára. Jermak kapcsolatát a Mindics-üggyel is feltárták. November 28-án Jermak lakását is átkutatták. Ugyan ezen a napon Zelenszkij elbocsátotta kabinetfőnökét. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

 

 

