Az ukrán elnök követheti volt kabinetfőnökét, Andrij Jermakot a hírek szerint. Natalja Nikonorova, a Szövetségi Tanács nemzetközi ügyek bizottságának alelnöke szerint Volodimir Zelenszkij ha azt a parancsot kapja, távozik a hivatalból – írja az EA.

Zelenszkij hamarosan követheti volt kabinetfőnökét (Fotó: Hans Lucas/Henrique Campos)

A politikus szerint Zelenszkij eddig elengedhetetlennek festette le Andrij Jermakot, azonban amikor úgy hozta a helyzet, elengedte a kezét. Nikonorova szerint azonban ez azt is jelenti, hogy ha az elnök mögött álló hatalmak azt mondják, akkor Zelenszkijnek is távoznia kell.