Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

ZelenszkijUkrajnakorrupciós botrányfelmérés

Repedezik a hatalom: Zelenszkijre mutogatnak Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányában

Egy friss felmérés szerint az ukránok többsége úgy látja, hogy Volodimir Zelenszkij személyesen is felelőssé tehető a Mindics-gate korrupciós ügyben érintettek cselekedeteiért. A botrány középpontjában a Kvartal 95 stúdió társalapítója, Timur Mindics és több energetikai vezető áll, miközben a NABU példátlan méretű razziákat hajt végre az ukrán energiaszektorban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 11:17
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: VALERIA FERRARO Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Censor.net információi szerint az ukrán társadalom jelentős része már Volodimir Zelenszkij elnököt teszi felelőssé a Mindics-gate néven emlegetett korrupciós ügyért, amely az energiaszektort érintő egyik legnagyobb botrányként robbant ki az országban. A portál által idézett Sociopolis felmérése azt mutatja: a válaszadók hatvan százaléka úgy véli, hogy az államfő személyesen is felelős a stúdió-társalapító Timur Mindics és más érintettek korrupt tevékenységéért – írja az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: AFP

A felmérés szerint 34 százalék nem látja Zelenszkijt közvetlenül felelősnek a botrányért, míg a megkérdezettek hat százaléka bizonytalanul nyilatkozott a kérdésben.

A portál a módszertanról is közölt részleteket: 

a kutatást 2025. november 18. és 24. között folytatták le, összesen 1007 fő részvételével, és a statisztikai hibahatár nagyjából 3,1 százalékpont. 

Arra is rámutat a cikk, hogy a Telegramon zajló közönségszavazások eredményei hasonló képet mutatnak: az ott válaszolók 54 százaléka attól tart, hogy Zelenszkij nyomást gyakorolhat a NABU-ra az ellene folyó vizsgálatok miatt.

 

Egyre mélyülő korrupciós botrány az energiaszektorban

A Mindics-gate lényege, hogy a NABU és a különleges ügyészség kiterjedt razziákba kezdett az energiaszektorban, több magas rangú tisztségviselő érintettségével. A Censor.net összefoglalója alapján házkutatást tartottak Timur Mindics otthonában, aki néhány órával korábban elhagyta Ukrajnát, átkutatták az Enerhoatom egyik regionális irodáját, a nyomozók megjelentek Herman Haluscsenko, volt energiaügyi miniszter lakásán is, és lefoglaltak egy úgynevezett „fekete főkönyvet”, amelyben pénzmozgásokat és pénzmosási tevékenységeket dokumentáltak.

A vizsgálatok eddig több gyanúsított előzetes letartóztatásához vezettek, köztük Dmitro Basov, Ihor Mironiuk és Ljudmilja Zorina esetében, akik ellen súlyos, milliárdos nagyságrendű korrupciós vádak merültek fel.

 

Zelenszkijnek politikai időzített bomba?

Az oldal értékelése szerint az ügy különösen kellemetlen Zelenszkijnek, mivel Mindics és köre szorosan kötődik ahhoz a Kvartal 95 alkotói csapathoz, amely az elnök politikai felemelkedésének egyik alapja volt. A nyomozás során előkerült felvételek több energiaszektorbeli vezetőt is Mindicshez kapcsolnak, ami tovább súlyosbítja az ügyet.

A Mindics-gate – ahogy fogalmaznak – nem csupán korrupciós botrány, hanem egyfajta bizalmi válság is, mivel az ukrán társadalom többsége ma már az elnök közvetlen felelősségét látja a háttérben.

Eközben a NABU sorra tár fel újabb szereplőket és bizonyítékokat – a kijevi vezetésen egyre nagyobb a politikai nyomás.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: Anadolu)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Döntött a bíróság: aranyvécé után majd a börtönben ül Zelenszkij embere

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekadósság

Tudom, ez is olyan unalmas…

Bayer Zsolt avatarja

A tények olyan unalmasak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu