Repedezik a hatalom: Zelenszkijre mutogatnak Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányában

A Censor.net információi szerint az ukrán társadalom jelentős része már Volodimir Zelenszkij elnököt teszi felelőssé a Mindics-gate néven emlegetett korrupciós ügyért, amely az energiaszektort érintő egyik legnagyobb botrányként robbant ki az országban. A portál által idézett Sociopolis felmérése azt mutatja: a válaszadók hatvan százaléka úgy véli, hogy az államfő személyesen is felelős a stúdió-társalapító Timur Mindics és más érintettek korrupt tevékenységéért – írja az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: AFP

A felmérés szerint 34 százalék nem látja Zelenszkijt közvetlenül felelősnek a botrányért, míg a megkérdezettek hat százaléka bizonytalanul nyilatkozott a kérdésben.

A portál a módszertanról is közölt részleteket:

a kutatást 2025. november 18. és 24. között folytatták le, összesen 1007 fő részvételével, és a statisztikai hibahatár nagyjából 3,1 százalékpont.

Arra is rámutat a cikk, hogy a Telegramon zajló közönségszavazások eredményei hasonló képet mutatnak: az ott válaszolók 54 százaléka attól tart, hogy Zelenszkij nyomást gyakorolhat a NABU-ra az ellene folyó vizsgálatok miatt.