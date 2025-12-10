A Házbizottság ülésén a Patrióták frakciója kezdeményezte, hogy a jövő heti plenáris ülésen tárgyalják a volt külügyi főképviselőt érintő, „legmagasabb szintű brüsszeli korrupciós botrányt”, írta közösségi oldalán Gál Kinga.
Brüsszeli korrupció és Hamász-kapcsolatok: a baloldal ismét leszavazta a Patrióták kezdeményezését
Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az Európai Parlament balliberális–néppárti többsége ismét megakadályozta a kínos brüsszeli ügyek napirendre vételét.
Valamint azt, hogy Brüsszel által finanszírozott »civil szervezetek« együttműködtek a Hamásszal. Csak úgy, mint legutóbb az ukrán korrupciós botrány esetében is történt, most sem engedik, hogy ezekről a kérdésekről egyáltalán vita legyen. Szőnyeg alá akarják söpörni ezeket a számukra kényes ügyeket. Ez elfogadhatatlan
– fogalmazott a politikus.
Gál Kinga hangsúlyozta, hogy az európai polgároknak joguk van tudni, milyen korrupciós hálózatok működnek Brüsszelben, illetve milyen politikai és ideológiai célokra költik el az uniós pénzeket.
Az lenne a legkevesebb, hogy az Európai Parlament nyílt vitát folytasson ezekről – ha a baloldal nem akadályozná meg ezt politikai okokból
– zárta bejegyzését Gál Kinga.
Borítókép: Gál Kinga EP-képviselő (Forrás: Facebook/Gál Kinga)
