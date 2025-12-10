brüsszeli korrupcióPatriótákEurópai UnióGál Kingabotrány

Brüsszeli korrupció és Hamász-kapcsolatok: a baloldal ismét leszavazta a Patrióták kezdeményezését

Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az Európai Parlament balliberális–néppárti többsége ismét megakadályozta a kínos brüsszeli ügyek napirendre vételét.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 10. 18:30
Gál Kinga EP-képviselő Forrás: Facebook/Gál Kinga
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Házbizottság ülésén a Patrióták frakciója kezdeményezte, hogy a jövő heti plenáris ülésen tárgyalják a volt külügyi főképviselőt érintő, „legmagasabb szintű brüsszeli korrupciós botrányt”, írta közösségi oldalán Gál Kinga.

Brüsszeli korrupció
Gál Kinga európai parlamenti képviselő (Fotó: Hans Lucas/AFP/Magali Cohen)

Valamint azt, hogy Brüsszel által finanszírozott »civil szervezetek« együttműködtek a Hamásszal. Csak úgy, mint legutóbb az ukrán korrupciós botrány esetében is történt, most sem engedik, hogy ezekről a kérdésekről egyáltalán vita legyen. Szőnyeg alá akarják söpörni ezeket a számukra kényes ügyeket. Ez elfogadhatatlan

– fogalmazott a politikus.

Gál Kinga hangsúlyozta, hogy az európai polgároknak joguk van tudni, milyen korrupciós hálózatok működnek Brüsszelben, illetve milyen politikai és ideológiai célokra költik el az uniós pénzeket.

Az lenne a legkevesebb, hogy az Európai Parlament nyílt vitát folytasson ezekről – ha a baloldal nem akadályozná meg ezt politikai okokból

– zárta bejegyzését Gál Kinga.

Borítókép: Gál Kinga EP-képviselő (Forrás: Facebook/Gál Kinga) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu