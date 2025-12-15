Rendkívüli

A kiképzés során halt meg egy ukrán pap, akit besoroztak a hadseregbe

Orjeszt Csernij, egy 46 éves, Lvivből származó, az ukrán hadseregbe besorozott pap a katonai kiképzés során vesztette életét.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 7:20
Ukrán katonák a fronton - képünk illusztráció Fotó: JOSE COLON Forrás: ANADOLU
A férfi alig egy hónapja került a seregbe. Az ukrán hadsereg 82. önálló bukovinai légideszant-rohamdandárjának alapfokú, általános katonai kiképzésen vett részt – írta a hirado.hu a Strana ukrán hírportálra hivatkozva.

Ukrán katonák a fronton - képünk illusztráció Fotó: JOSE COLON / ANADOLU
A tragédia még november 29-én történt Csernyivci megye területén. A rokonok szerint a férfit nemrég hívták be a hadseregbe. A 24 Kanal arról számolt be, hogy a férfi november 6-án tartotta utolsó miséjét, majd megkezdte a katonai kiképzést. Kevesebb mint egy hónap múlva érkezett hír a haláláról, amelynek körülményeit nem hozták nyilvánosságra. Az esetről a területvédelmi toborzó központ (TCK) sem adott ki hivatalos tájékoztatást. Orjeszt Csernij Lvivben született, papi családban. A Lembergi Teológiai Akadémián szerzett teológusi diplomát és csaknem húsz éven át szolgált Lviv három plébániáján. Papi munkássága során ktívan segítette a rászoruló embereket. 

Korábban több alkalommal beszámoltunk róla, hogy Ukrajnában folyamatosak a kényszersorozások. Zelenszkij emberrablói senkit nem kímélnek, mindenkit elhurcolnak a frontra. Brutális eszközökkel zajlik az embervadászat Ukrajnában, és a kiképzés is embertelen körülmények között zajlik. Ennek lett áldozata Sebestyén József kárpátaljai magyar is, akit erőszakkal soroztak be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. A férfi halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről.

Borítókép: Ukrán katonák a fronton - képünk illusztráció (Fotó: AFP)

