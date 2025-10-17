Rendkívüli

Orbán Viktor: Trumppal tegnap beszéltem, Putyinnal pedig ma fogok

FTCorosz pálMLSZKubatov Gábor

Kubatov Gábor tiszta vizet öntött a pohárba Abu Fani kapcsán, és az MLSZ-nek is üzent

Szurkolói ankétot tartottak a Ferencváros vezetői csütörtök este a Groupama Arénában. Az eseményen a klubelnök, Kubatov Gábor és az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál részletesen beszélt a csapatot és a klubot érintő kérdésekről. A klubvezető a Magyar Labdarúgó-szövetséggel (MLSZ) való viszonyra is kitért.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 7:23
Kubatov Gábor több témáról is részletesen beszélt a szurkolói ankéton. Forrás: facebook.com/fradi.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több fontos témát érintettek a bajnoki címvédő, sorozatban hetedszer európai kupafőtáblás Ferencváros vezetői, amikor a meghívottak, azaz az A típusú szurkolói kártyával rendelkezők előtt beszéltek. A Kubatov Gábor és Orosz Pál részvételével tartott szurkolói ankétról az FTC szurkolói oldala, az ulloi129.hu beszámolója alapján számolunk be.

Orosz Pál (balra) és Kubatov Gábor az FTC szurkolói ankétján
Orosz Pál (balra) és Kubatov Gábor az FTC szurkolói ankétján (Fotó: facebook.com/fradi.hu)

 

Kubatov Gábor elárulta Abu Fani mellőzöttségének okait

Az első kérdések a játékoskeretre vonatkoztak, a januárban érkezett Alekszandar Csirkovics és az egy évvel korábban igazolt Edgar Szevikjan távozásának okáról, valamint a korábbiakhoz képest jóval kevesebbet játszó Mohammed Abu Faniról és a BL-győztes Naby Keitáról érdeklődtek.

– Csirkovics kiváló játékos, remek mentalitással, de szerkezetet váltottunk, emiatt engedtük el. Télen jól átgondoltan kell igazolni, sok poszt nyílik meg, most beszéltük át a lehetőségeket, a magyarszabályt is figyelembe kell venni  – kezdte Kubatov Gábor. 

Abu Fani kiváló játékos, sokáig a hátán vitte a csapatot, ezzel tisztában is van, ez a probléma. Ha többnek képzeled magad a csapatnál, akkor az problémát okoz, főleg Robbie Keane-nél, aki megmondta neki, hogy ha így tesz, akkor a keretbe se kerül be, utána csönd volt, majd elkezdett dolgozni és most újra ott van a csapatban. A piac is beárazta, egy ajánlat sem érkezett érte. Most tanulja ezeket a leckéket és végül lehet, hogy nem is megy el.

Keita szerződésében van egy nagyon kedvező kivásárlási ár, de egy nagyon kedvezőtlen fizetés is. Ekkorát soha senki nem kapott, kérdés, hogy innen tudunk-e valamit még alakítani, Nabynak megtetszett a légkör. Megkezdődtek a tárgyalások. Emberként fantasztikus, óriási támasz a fiataloknak is, nagyon sokat segít, tanítja Tóth Alexet is.

 

„A Fradi nem NB I-es szint, hanem európai”

Az egyik szurkoló felvetette, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) és az ellene tüntető nézők nézetkülönbsége miatt rosszabb a közhangulat a Ferencváros stadionjában. A lelátón helyet foglalók az aktuális szezonban lejátszott meccseken többször demonstráltak már a szervezet ellen.

– Ami az MLSZ-t illeti, se pro, se kontra nem teszek érte, rendezzék le a szurkolókkal, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Amit főztek, egyék meg. Volt olyan eset, hogy az MLSZ szidásáért büntettek, felségsértés… – felelte Kubatov, akit annak kapcsán is kérdeztek, hogy mi történne, ha az FTC nem tartaná be a magyarszabályt.

Ha valamit ránk kényszerítenek, azt nem bírom, azt nézem, hogyan lehetne kibújni alóla. Másfél milliárd forint menne el, amit kibírnánk. De minden mindennel összefügg, elvesztenénk az akadémia védettséget, ha ez megtörténik, az összes fiatalunkat úgy vinnék el, ahogy akarják. Jelenleg a belga auditálás alapján a második legjobb akadémia vagyunk. A munkát elvégeztük, csak a Fradi nem NB I-es szint, hanem európai.

Orosz Pál véleménye a témában:

Az eseményen szóba került a klub szponzorációs háttere is, és egy lehetséges orosz szponzor, a Gazprom, amelyről tavaly többször is lehetett olvasni a sajtóban.

– A Gazprommal megszakadtak a tárgyalások. Volt egyébként egy olyan jelzés egy másik szponzortól, hogy ha jön a Gazprom, ők mennek – árulta el a klubelnök.

Az FTC labdarúgócsapata kilenc forduló után négypontnyi lemaradással második az NB I-ben listavezető Paksi FC mögött. A riválisánál egy meccsel kevesebbet játszott csapat legközelebb vasárnap, az Újpest FC vendégeként lép pályára.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekkém

Magyar álkémek Brüsszelben

Horváth József avatarja

Hazai titkosszolgála­taink minden magyar biztonságának a megőrzéséért dolgoznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.