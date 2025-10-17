Kubatov Gábor tiszta vizet öntött a pohárba Abu Fani kapcsán, és az MLSZ-nek is üzent

Több fontos témát érintettek a bajnoki címvédő, sorozatban hetedszer európai kupafőtáblás Ferencváros vezetői, amikor a meghívottak, azaz az A típusú szurkolói kártyával rendelkezők előtt beszéltek. A Kubatov Gábor és Orosz Pál részvételével tartott szurkolói ankétról az FTC szurkolói oldala, az ulloi129.hu beszámolója alapján számolunk be.

Orosz Pál (balra) és Kubatov Gábor az FTC szurkolói ankétján (Fotó: facebook.com/fradi.hu)

Kubatov Gábor elárulta Abu Fani mellőzöttségének okait

Az első kérdések a játékoskeretre vonatkoztak, a januárban érkezett Alekszandar Csirkovics és az egy évvel korábban igazolt Edgar Szevikjan távozásának okáról, valamint a korábbiakhoz képest jóval kevesebbet játszó Mohammed Abu Faniról és a BL-győztes Naby Keitáról érdeklődtek.

– Csirkovics kiváló játékos, remek mentalitással, de szerkezetet váltottunk, emiatt engedtük el. Télen jól átgondoltan kell igazolni, sok poszt nyílik meg, most beszéltük át a lehetőségeket, a magyarszabályt is figyelembe kell venni – kezdte Kubatov Gábor.

Abu Fani kiváló játékos, sokáig a hátán vitte a csapatot, ezzel tisztában is van, ez a probléma. Ha többnek képzeled magad a csapatnál, akkor az problémát okoz, főleg Robbie Keane-nél, aki megmondta neki, hogy ha így tesz, akkor a keretbe se kerül be, utána csönd volt, majd elkezdett dolgozni és most újra ott van a csapatban. A piac is beárazta, egy ajánlat sem érkezett érte. Most tanulja ezeket a leckéket és végül lehet, hogy nem is megy el.

Keita szerződésében van egy nagyon kedvező kivásárlási ár, de egy nagyon kedvezőtlen fizetés is. Ekkorát soha senki nem kapott, kérdés, hogy innen tudunk-e valamit még alakítani, Nabynak megtetszett a légkör. Megkezdődtek a tárgyalások. Emberként fantasztikus, óriási támasz a fiataloknak is, nagyon sokat segít, tanítja Tóth Alexet is.

„A Fradi nem NB I-es szint, hanem európai”

Az egyik szurkoló felvetette, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) és az ellene tüntető nézők nézetkülönbsége miatt rosszabb a közhangulat a Ferencváros stadionjában. A lelátón helyet foglalók az aktuális szezonban lejátszott meccseken többször demonstráltak már a szervezet ellen.