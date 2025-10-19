Labdarúgó NB IÚjpest FCFerencváros FTCderbi

Újpesten nincs garancia Fradi derbigyőzelmére, a nyomasztó fölény véget ért

Újpesten játsszák a 2025/2026-os idény első derbijét, vasárnap este fogadják a hazaiak a nagy rivális Ferencvárost. Az új tulajdonos érkeztével építkező és fogadkozó lila-fehérek csak a 8. helyen álltak a forduló előtt, míg a címvédő FTC a második volt a Paks mögött a labdarúgó NB I tabelláján. A 245. első osztályú bajnokijuk nagy kérdése, hogy a tavaly decemberben a Szusza Ferenc Stadionban döntetlent elérő hazaiak meg tudják-e fékezni az előtte sorozatban 17 (!) győzelmet elérő riválisukat. A derbi iránt óriási az érdeklődés.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 5:48
derbi Budapest, 2024. december 1. Újpesti szurkolók a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójában játszott Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2024. december 1-jén. MTI/Koszticsák Szilárd
Az újpestiek legutóbb 2024 decemberében fogadták bajnoki mérkőzésen a Ferencvárost (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
Idegenben is egyértelműen a Ferencváros a 245. bajnoki derbi esélyese ma az Újpest ellen (18.00, tv: M4 Sport). A címvédőt fogadó lila-fehérek négy forduló óta nyeretlenek, így leginkább a hazai pályába kapaszkodhatnak, valamint abba, hogy tavaly meg tudták fékezni a vendégeket.

Újpest–FTC, derbi, NB1, A Fradi-ultrák tavaly is megtöltötték a vendégszektort Újpesten
A Fradi-ultrák tavaly is megtöltötték a vendégszektort Újpesten (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Régi emlék az újpesti győzelem

Több mint öt és fél évig nem szerzett pontot, immár majdnem egy évtizede képtelen legyőzni ősi ellenfelét az Újpest FC. 

Az interneten terjedő mémek egyike szerint az a kamera már régen rozsdás múzeumi darab lett, amelyikkel megörökítették, hogy 2015. december 12-én az Újpest 1-0-ra győzött a Ferencváros ellen a Groupama Arénában. Az a IV. kerületiek máig utolsó sikere a Fradi ellen.

Az akkor fiatal gólszerző, Mbaye Diagne azóta krisztusi korba lépett, a Galatasarayt is megjárva immár a török másodosztályban termel... A rutinos labdarúgók közül Litauszki Róbert már visszavonult, a kapus Balajcza Szabolcs – a Liverpool-kapus Pécsi Ármint is felépítve – már egy ideje kapusedzőként dolgozik Felcsúton. A ferencvárosiak közül Leandro de Almeida a szakmai stáb tagja Robbie Keane mellett, Hajnal Tamás sportigazgatóként tevékenykedik. Egyedül a magyar válogatottból sérülése miatt kimaradt Dibusz Dénes maradt meg hírmondónak, de az ő játéka kérdéses. 

derbi
A kép csalóka: 2015 decemberében a derbin nem Diagne (balra), hanem Hajnal Tamás és az FTC csúszott el (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Újpest–FTC: egyoldalú derbi

A 2015-ös Újpest-diadal óta összesen 28 NB I-es találkozót játszott egymás ellen a két csapat, nyomasztó a Ferencváros fölénye. A zöld-fehérek 22-szer győztek, mindössze hat döntetlen született a derbiken. Közben a Magyar Kupában a 2016-os döntőt és az idei negyeddöntőt is az FTC nyerte.

A bajnokságban 2019 májusától több mint öt és fél éven keresztül mindig a Fradi szerezte meg a három pontot, zsinórban 17 sikerrel örvendeztette meg a drukkereit, közte két megalázó, 5-0-s és 6-0-s verést mért a Megyeri úton a lilákra.

A lavinát 2024. december elsején tudta lelassítani az Újpest, Bartosz Grzelak vezetésével kicsikart egy 0-0-s döntetlent pályaválasztóként. Azóta tavasszal az NB I-ben 2-0-ra, az MK-ban 3-1-re Pesicsék győztek, mindkétszer az Üllői úton. Az újpestiek ezúttal hazai pályán fogadják legnagyobb riválisukat, s talán ebben bízhatnak leginkább. A jó formájukban aligha, négy forduló óta nyeretlen, az abszolút újonc Kazincbarcikától is kikapó együttes. 

Hazai pályán több az esély

Az újabb bajnoki címre 1998 óta váró Újpest több mint 11 esztendeje győzte le a Szusza Ferenc Stadionban a Ferencvárost (2-1), a győztes gólt szerző Simon Krisztián a nyáron befejezte profi pályafutását. Egyelőre csak a nosztalgiázás marad a lila-fehéreknek, akik – ha már tavaly végre összejött – nem mondanak le a pontszerzésről a jóval esélyesebb vendégekkel szemben. 

 

