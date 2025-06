Száműzi magát a tartalékcsapatba az újpesti legenda, búcsúmeccset követelnek neki

Alapos átalakuláson megy keresztül az NB I-ben legutóbb mindössze a hetedik helyen végzett, új stadiont építő labdarúgócsapat. A klubhűség megtestesítője, Simon Krisztián is távozik. Az Újpest a továbbiakban is számít rá más szerepkörben, s talán a versenyengedélyét is kiváltja majd.

Simon Krisztián korszakos játékosa volt az Újpestnek (Fotó: RETI ZSOLT)

Simon Krisztián megy és marad

Simon Krisztián nem kezdte el a felkészülést az Újpest első csapatával a következő idényre. A Ripost vette észre, hogy a 34 éves szélső 14 szezon után döntött arról, hogy befejezi profi pályafutását, amely során háromszor nyert Magyar Kupát, egyszer bajnoki bronzérmes lett a lila-fehérekkel.

A 2024/2025-ös idényben mindössze 7 mérkőzésen kapott lehetőséget, mindössze 211 percet.

− Számomra játékosként a profi labdarúgás véget ér, viszont teljesen nem engedem el a focit. Lehetőséget adott számomra az Újpest vezetősége, hogy a későbbiekben fiatal tehetségeinkkel foglalkozhassak, ami hatalmas esély számomra, ez a szerepkör teljesen megfelelő az én karakteremnek.

Motivál, hogy olyan játékosokat nevelhetünk ki, akik a későbbiekben akár az egész pályafutásukat nálunk töltik el, így a saját példámból kiindulva úgy érzem, sokat segíthetek majd a srácoknak

− beszélt az új kihívásáról a klubnak adott hosszabb interjújában Simon Krisztián.

Még játszani is szeretne

A klubhűség mintaképe távozik. A háromszoros válogatott Simon Krisztiánt súlyos sérülések sújtották, tehetségét mutatja, hogy megfordult a holland Feyenoordban és a német 1860 Münchenben is.

Magyarországon kizárólag az Újpestet erősítette: összesen 295 tétmérkőzésen lépett pályára lila-fehérben, 45 gólt szerzett, 36 gólpasszt adott.

S lehet, hogy eléri a 300 meccses határt is - igaz már nem a legmagasabb szinten, hanem az NB III-ban.

− Arra is van esély, hogy a szurkolók láthatnak majd játszani második csapatunk meccsein − mondta Simon Krisztián, aki góllal vette ki a részét az utóbbi időszakban a párharcukat egy évtizede uraló ősi rivális 6-0-s kiütéséből 2010-ben. Mégsem ez a Ferencváros elleni találkozó az etalon nála.

− Szintén egy IX. kerületiek elleni találkozót említenék meg, amikor 2014 őszén 2-1-re megvertük őket, ráadásul én lőttem a győztes gólt, körülbelül tizenhét méterről.

Szerencsére több jó meccsre is emlékszem, viszont, ha egyet kell kiemelni, akkor mindenképpen ez lenne az

− nosztalgiázott.

Simon Krisztián szerényen elhallgatta, a szurkolók azonban szóvá tették az Újpest közösségi oldalain, hogy érdemeire való tekintettel járna neki egy búcsúmérkőzés.