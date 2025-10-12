Három volt magyar válogatott labdarúgó is váratlan helyen bukkant fel vasárnap délután

A nemzeti csapatok vb-selejtezői miatt ezen a hétvégén világszerte szünetelnek a bajnokságok, így van ez Magyarországon is, ahol az NB I-ben és az NB II-ben sincs forduló. Az alacsonyabb osztályú együttesek azonban most sem állnak le: hazánkban a magyar válogatott 2-0-s, örmények elleni sikerének másnapján, vasárnap NB III-as mérkőzéseket rendeztek.

A harmincszoros magyar válogatott Botka Endre is ott volt az FTC II vasárnapi, harmadosztályú bajnokijának kezdőcsapatában (Fotó: fradi.hu)

Magyar válogatott játékos a Fradi II-ben

A harmadosztályú bajnokság Délnyugati csoportjának 11. fordulójában három korábbi válogatott játékos is játéklehetőséget kapott. A Ferencváros tartalékcsapatában, az FTC II-ben például a kezdőcsapat tagja volt Botka Endre.

A harmincszoros válogatott védő augusztusban még három első osztályú bajnokin szerepelt, azóta viszont az NB I-ben és a Magyar Kupában sem lépett pályára, csapata Európa-liga keretébe pedig nem nevezték. A Ferencváros a hivatalos honlapján nem kommunikál a sérültek állapotáról, ám a 31 esztendős Botka minden bizonnyal megsérülhetett.

A rutinos hátvéd – aki márciusban kapott legutóbb meghívást a magyar válogatott szövetségi kapitányától, Marco Rossitól – a Kaposvári Rákóczi ellen 1-1-es döntetlenre végződött harmadosztályú találkozón 64 percet játszott, a meccsről saját Instagram-oldalán a visszatérés felé vezető út állomásaként számolt be.

A visszajátszó Szabó gólja döntött Pakson

Az élvonalbeli listavezető Paksi FC tartalékcsapata, a Paksi FC II vasárnap a balatonlellei gárdát fogadta az NB III-ban, ugyancsak a Délnyugati csoportban. Itt Böde Dániel és Szabó János is végig a pályán volt, sőt, Szabó 86. percben szerzett fejesgólja 1-0-s győzelmet ért a paksiaknak.

A győztes gól szerzőjét, Szabó Jánost (30) ünnepelték csapattársai (Fotó: paksifc.hu)

A 38 éves, tavasszal élvonalbeli gólkirályi címet nyert, egyébként a nemzeti tizenegyben 2018 óta nem szerepelt, Marco Rossi által többször is visszautasított Böde a Paks színeiben rendszeresen megkapja a lehetőséget. Igaz, inkább már kiegészítő emberként számol vele Bognár György, tehát valószínűleg számára a teljes meccsterhelés lehetett az ok, amiért a tartalékokhoz irányították a válogatott szünetben. A hétszeres, legutóbb szintén 2018-ban válogatott Szabó János esetében is a hiányzó játékpercek pótlása lehetett a cél – noha a 36 esztendős bekk egy héttel ezelőtt csapatkapitányként 90 percet játszott az FTC elleni, 2-2-es eredménnyel zárult NB I-es rangadón, kilenc bajnokit követően mindössze három meccse van.