Rendszeres merényletek állami vezetők ellen – erről fantáziálnak Magyar Péter rajongói csoportjában

A véres erőszak iránti vágyakozás és a gyűlöletkeltés továbbra is kiemelt téma a Magyar Péter követőit összefogó egyik számottevő közösségimédia-csoportban. Miután szerdán lőfegyveres merényletet követtek el Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen, egyebek mellett a magyar kormányfő életének kioltására buzdító döbbenetes kommentek jelentek meg a Talpra Külföldön Élő Magyarok! nevű Facebook-csoportban, amelyet Láng Balázs, Magyar Péter lelkes támogatója, régi baloldali háttérember hozott létre. Mint megírtuk, a hergeléshez maga Láng is hozzájárult azzal a sokat sejtető – ám később módosított – hozzászólásával, hogy „Mindenki tegye a kezét a szívére: mi az első gondolatotok? Nem, ó nem, hessentsétek el!” Ezt követően Láng óvatosan fogalmazott, de továbbra is provokálta a csoport tagjait: „Szegény Fico, úgy látszik a szlovákoknál hamarabb elszakad a cérna.”