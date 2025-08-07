Erősödött a Szép-kártyás költés a turizmusban

A kormány a Szép-kártyán keresztül kiemelten támogatja a családok gondtalan pihenését, emellett a hazai turizmust és a gazdaságot is erősíti a kereslet növekedésén és a fogyasztás bővülésén keresztül. A Szép-kártya a 2024-es rekordévet követően idén is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje. Idén csak júniusban 27 százalékkal túlszárnyalva a tavalyit, 44,4 milliárd forintot töltöttek fel munkáltatók a Szép-kártyákra – írta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közlemény. A költések összesen mintegy 44,2 milliárd forintot tettek ki, ez közel 14 százalékkal több a tavalyi felhasználásnál. A pihenni vágyók egyre több helyen használhatják az eszközt: az elfogadóhelyek száma 7,5 százalékkal nőtt tavaly júniushoz képest, ezzel megközelítette a 158 ezret.

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar családok minél többször és minél többet tudjanak kikapcsolódásra, pihenésre fordítani – írta az NGM.

A kormány ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, ami mellett a Szép-kártya is jelentős segítséget nyújt a családoknak, miközben erősíti a belföldi turizmust és növeli a hazai szolgáltatók forgalmát is.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján júniusban a szálláshelyek országszerte mintegy 10 százalékkal több bevételt könyvelhettek el, mint tavaly ilyenkor, miközben a Szép-kártyákról származó bevételük 1,6 százalékkal nőtt.

A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken Szép-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7 százalékát tette ki. Júniusban a szálláshelyek Gyulán és térségben köszönhették bevételeiket legnagyobb arányban a Szép-kártyának, itt a belföldiektől származó szálláshelyi bevételek 15,8 százalékát tették ki.

Az első félévben összességében a Szép-kártya-feltöltések összértéke meghaladta a 248,6 milliárd forintot, ami 8,1 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakát. A Szép-kártyás költések az előző év azonos időszakához képest jelentős mértékben, 12,3 százalékkal nőttek, a kártyabirtokosok mintegy 226,6 milliárd forintot használtak fel június végéig (az első félévben) kártyáikról. Ám ezzel is még 142 milliárd forint állt rendelkezésre a számlákon.