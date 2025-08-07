Rendkívüli

Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés

SZÉP-kártyavendéglátásturizmus

Erősödött a Szép-kártyás költés a turizmusban

A pihenni vágyók egyre több helyen használhatják az eszközt.

Munkatársunktól
2025. 08. 07. 9:32
Hévíz turizmus idegenforgalom fürdővárosok
Illusztáció Fotó: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány a Szép-kártyán keresztül kiemelten támogatja a családok gondtalan pihenését, emellett a hazai turizmust és a gazdaságot is erősíti a kereslet növekedésén és a fogyasztás bővülésén keresztül. A Szép-kártya a 2024-es rekordévet követően idén is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje. Idén csak júniusban 27 százalékkal túlszárnyalva a tavalyit, 44,4 milliárd forintot töltöttek fel munkáltatók a Szép-kártyákra – írta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közlemény. A költések összesen mintegy 44,2 milliárd forintot tettek ki, ez közel 14 százalékkal több a tavalyi felhasználásnál. A pihenni vágyók egyre több helyen használhatják az eszközt: az elfogadóhelyek száma 7,5 százalékkal nőtt tavaly júniushoz képest, ezzel megközelítette a 158 ezret.

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar családok minél többször és minél többet tudjanak kikapcsolódásra, pihenésre fordítani – írta az NGM. 

A kormány ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, ami mellett a Szép-kártya is jelentős segítséget nyújt a családoknak, miközben erősíti a belföldi turizmust és növeli a hazai szolgáltatók forgalmát is.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján júniusban a szálláshelyek országszerte mintegy 10 százalékkal több bevételt könyvelhettek el, mint tavaly ilyenkor, miközben a Szép-kártyákról származó bevételük 1,6 százalékkal nőtt. 

A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken Szép-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7 százalékát tette ki. Júniusban a szálláshelyek Gyulán és térségben köszönhették bevételeiket legnagyobb arányban a Szép-kártyának, itt a belföldiektől származó szálláshelyi bevételek 15,8 százalékát tették ki.

Az első félévben összességében a Szép-kártya-feltöltések összértéke meghaladta a 248,6 milliárd forintot, ami 8,1 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakát. A Szép-kártyás költések az előző év azonos időszakához képest jelentős mértékben, 12,3 százalékkal nőttek, a kártyabirtokosok mintegy 226,6 milliárd forintot használtak fel június végéig (az első félévben) kártyáikról. Ám ezzel is még 142 milliárd forint állt rendelkezésre a számlákon.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.