A mézes csóktól a legényfogó levesig – szerelmi varázsételek a magyar konyhából

A magyar konyhában mindig is voltak olyan fogások, amelyekhez többet társítottak puszta jóllakásnál. A szerelmi varázsételek nem feltétlenül voltak különlegesek vagy drágák, inkább jelentésükben voltak erősek. Azt fejezték ki, hogy kinek főzünk, mikor, és milyen szándékkal.

Honnan jött a Valentin-nap – és mit kezdünk vele ma?

Sokan idegenkednek a Valentin-naptól, hiszen nem a magyar hagyomány része, csak a közelmúltban vált népszerűvé. A története azonban igencsak régi. Olyan időkből származik, amikor a szerelem nem volt magától értetődő, és főleg nem volt akadálytalan.

A legenda szerint a III. században egy római császár megtiltotta a fiatal katonák házasságát, mert úgy gondolta, a nőtlen férfiak jobb harcosok. A tiltás ellenére sokan továbbra is össze akartak házasodni. Ebben segített nekik egy Valentin nevű pap, aki titokban adta össze a szerelmeseket, sőt a friss házasokat saját kertjéből szedett virágokkal ajándékozta meg. A történet vége tragikus: Valentin börtönbe került, majd kivégezték. A hagyomány szerint kivégzése előtt, február 14-én búcsúlevelet írt, innen eredeztetik a Valentin-napi üzenetek szokását. Ünnepét akár tartjuk, akár nem, étellel kedveskedni mindig jó.

Alma, a szerelem gyümölcse

A régi magyar konyhában az ételnek sokszor szimbolikus jelentése volt. Gondolhatunk a karácsonyi mákra, ami a bőséget hivatott jelképezni vagy a húsétkor fogyasztott tojásra, ami feltámadás-szimbólum. A szerelmes ételek sem voltak különösek vagy misztikusak: egyszerű alapanyagokból készültek, csak éppen nem mindegy, kinek és milyen alkalomra.

Az alma például szerte Európában az eljegyzéshez, a házassághoz, a termékenységhez kapcsolódott, nálunk is része volt ezeknek a szokásoknak. Adták ajándékba, díszítettek vele, megjelent lakodalmakon is. Úgy tartották, hogy a közösen elfogyasztott alma összeköti az embereket. Használták szerelmi varázslásokhoz is: mosdottak vele, magjait szórták a kiszemelt után.

Ha mindezt szelídebb formában ma is megélnénk, a Divat Újság (1909) egyik receptje, az alkalomhoz már nevében is illő „alma pongyolában” tökéletes választás lehet. A meghámozott, felszeletelt almát cukorral és egy kevés rummal állni hagyták, majd lisztből, fehérborból és tojásfehérjehabos tésztából készült bundában kisütötték. Fahéjas cukorral tálalták. Egyszerű desszert, de benne van az alma minden régi jelentése: édesség, melegség, közösség.