A magyar konyha már a brunch előtt is tudta, hogyan kell reggelizni

Ha fellapozzuk a 19–20. század fordulójának szakácskönyveit villásreggeli után kutatva, meglepően gazdag választék tárul elénk. A tojás készülhetett buggyantva, vajban sütött omlettként vagy zöldfűszeres mártásokkal kísérve, esetleg töltve. Hideg krémek, sütemények, maradék sültek és friss fogások váltották egymást. Sok elemük ma is gond nélkül megállná a helyét egy modern brunch-asztalon. Nézzük, hogyan reggeliztek régen!

A gyerekek reggelijének elmaradhatatlan része a forró tej, kakaó vagy tea (Fotó: fortepan/Mészöly Leonóra)

Villásreggeli

Rézi néni háziasszonyoknak szánt könyve (1876) és Dobos C. József kifinomult, franciás szemléletű munkája (1881) egyaránt kitér a villásreggelire. Ez Dobos szerint olyan házaknál volt szokás, ahol a napi teendők későn kezdődtek, és az ebéd ideje is kitolódhatott. Egyszerű oka van: bár az ételek könnyen elkészíthetők, többfélét kellett az asztalra tenni. Dobos felsorolásában szerepel tojás, hirtelen sült hús, leves, sült kolbász, tojás, aszpik, többféle szendvics, főtt hal, beefsteak, sütemény, befőtt, csokoládé és gyümölcs.

Rézi néninél a hideg konyha vitte a főszerepet, bár a sort gyakran egy csésze leves nyitotta. Hideg sültek, pástétomok, sódar, friss kolbász, hering és zöld saláta, az italok között pedig a likőr sem volt ritka. A gondos terítés – több pohár, fehér abrosz, látványos központi fogás – azt jelezte, hogy a villásreggeli társas esemény is volt, nem egyszerű étkezés.

Ha reggeli, akkor tojás!

Ha reggeli, sokunknak a tojás jut eszébe. Csáky Sándor 1929-es receptje szerint az omletthez a tojást tejszínnel keverik el, vajon sütik, majd a lepényt „szép ovál-formára” hajtják. Akkor jó, ha kívül enyhén pirult, belül pedig „gyengepuha” marad, és csak frissen tálalva élvezhető. Mint írja, az egész titka a vaj.

Érdekesség, hogy a 16. századi Szakács Tudomány szintén vajjal írja az omlettet, amit zsályával fűszereztek. A rántottát is vajon sütötték, borssal és gyömbérrel ízesítették, és már ekkor megjelenik a figyelmeztetés: „az rántott, eszedben vedd, hogy meg ne keményedjék”.

De vissza Csákyhoz, mert az omlettjei valami elképesztő fantáziáról és gazdagságról tanúskodnak. Töltelékei és feltétei között szerepel:

vese, füstölt nyelv

csirke- és libamáj

csirkevagdalék, virsli

szardínia, rák, csiga, kaviár, gombás halragu

vargánya, szarvasgomba

reszelt sajt

burgonya, tök, spenót, sóska, répapüré

currys rizs

A Czifray (Czövek) István nevével összeforrt szakácskönyv (1816) ugyan feltehetően egy fordítás, mégis tanulhatunk belőle. Az omlett ott heringgel készül, a tojásételek nevei pedig élményszámba mennek: „elsikkadt tojások sóskával”, „buzogó tojások”, „tojástánc”. Az elsikkadt tojás például buggyantott tojás, melynek receptje ma is jól használható, nagyon pontos technikai útmutatót tartalmaz.