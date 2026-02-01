A helyiség, ami eltűnt a magyar otthonokból – pedig egykor igazi biztonságot adott

A kamra nem csupán hangulat és szép emlék. Fontos szerepe volt a magyar háztartások működésében, meghatározott rend szerint töltötték meg és használták. Biztos pont volt, tele tudással és életmentő ételekkel.

Egy régi magyar kamra polcain befőttek, savanyúságok, gabonák és fűszerek sorakoztak ( Fotó: Fortepan/POTE)

Mit rejtett egy régi magyar kamra?

Ha meg akarjuk érteni, mit jelentett a kamra a magyar háztartásokban, érdemes konkrét példákat megnézni. A Magyar gazdasszony (1864) és a Dunántúli szakácskönyv (1906) részletesen leírja, minek kellett lennie egy jól felszerelt kamrában.

Ott voltak a mindennapi főzés alapjai: zsír, vaj, szalonna, liszt többféle változatban, dara, keményítő, zsemlemorzsa, cukor. Nem hiányozhatott a polcokról a méz, a tojás, a tej, a kávé és a tea. Kellettek még ecetek és salátaolaj, vidék szerint mák-, tök- vagy lenolaj, sőt olykor olívaolaj is (erről itt írtunk bővebben), torma és mustár. Az italokról sem feledkeztek meg, szóda, rum, pálinka, borok, savanyúvíz szerepel a felsorolásban. Németh Zsuzsána 1858-ben házi likőröket is említett. Nála szerepelnek még egyébként olyan izgalmas kamralakók, mint a szárított és savanyított gombák. (További remek ötlete, hogy két hétig ibolyát áztatott borecetbe, majd leszűrte és salátákra használta.)

A kamra fűszerkészlete is beszédes volt: a só és a bors mellett pirospaprika, sáfrány, szerecsendió és szerecsendió-virág, szegfűszeg, fahéj, babérlevél, kömény, ánizs, vanília és koriander is előfordult. A szárazáruk között ott volt a rizs, az árpa, a borsó, a bab és a lencse, tészták, aszalványok, magvak: mák, dió, mogyoró, mandula. Nem hiányzott a citrom, a vörös- és fokhagyma sem, a többi zöldség a pincében volt elvermelve.

A kamrában helyet kaptak a befőttek, lekvárok, eltett zöldségek és savanyúságok, az uborkától a káposztán és a céklán át a paprikáig. Voltak még füstölt és pácolt húsok – sonka, kolbász, pácolt nyelv, szalonna –, lúdmájpástétom, sőt a Dunántúli szakácskönyv a dalmát vidék kincseit is felsorolja konzerv formájában: szardella, szardínia, olajbogyó, tengeri rák. Végül így zárták a felsorolást:

lehet ezen kívül rántáskonzervtől egész a fácánpástétomig mindent beszerezni.

Savanyúságok és befőttek: így gondolkodtak régen az időről és az ételről

Talán a savanyúságok és befőttek mutatják meg a legjobban, hogyan gondolkodott a régi magyar háztartás az ételekről. Nem egyszerre akart mindent elfogyasztani, hanem szépen elosztotta az időben. A kamra polcain így nemcsak ételek sorakoztak, hanem egy egész év munkája és előrelátása. Fontos szerepet töltöttek be a mindennapi étkezésben, a hagyományos tartósítás (kovászolás, fermentálás) pedig ma is korszerű és egészséges. Üde ízt adtak a zsírosabb, nehezebb ételek mellé és segítették az emésztést. A Képes pesti szakácskönyben (1894) például azt olvashatjuk, hogy ecetes uborkát kockáztak a fasírtba, ami egyszerre teszi frissé és pikánssá ezt a remek ételt.