Miért pont farsangkor eszünk fánkot? – egy túlzásba vitt édesség története

Farsang idején a mulatság nem állt meg a jelmezeknél és a táncnál. Fontos programpont volt a nagyböjtöt megelőző bőséges evés is. A közösségi lakomák, a házi vendégségek, a farsangi bálok asztalán megjelent minden, ami hamarosan tiltólistára kerül: disznótoros ételek, édességek. A fánk.

Farsangi fánk porcukorral – a farsang ikonikus édessége (Foto: Pexels/Viktoriia Kondratiuk)

A farsang: mielőtt visszatérne a rend

Vízkereszttől hamvazószerdáig a megszokott rend ideiglenesen felfüggesztődött. A paraszti és városi kultúrákban egyaránt ez volt az az időszak, amikor lehetett hangosnak lenni, álarcot ölteni, tréfát űzni és nagyon jóllakni. Úgy tartották, a bőséges evés segíti a termékenységet, elősegíti a jó termést, szerencsét biztosít az évre. Egyfajta rituális túlfogyasztásról van ilyenkor szó. A hiedelmek világa átszőtte az étkezést is.

Farsangkor hosszú tésztát főztek a húslevesbe, hogy a növények nagyra nőjenek. Megveregették a gyümölcsfákat, hogy bőven teremjenek. A lakomák maradékát néhol megszárították, porrá őrölték, és baj esetén ezzel gyógyították a beteg jószágokat. Jósoltak is: ha a farsangi rétes jól nyúlt, a család szerencséjét biztosítottnak látták. A zsíros ételekről pedig úgy hitték, hogy nemcsak az embert hizlalják, hanem a földet és az állatokat is. Nem csoda hát, hogy a farsang kedvenc édessége bő zsírban sült.

Fánk, de nem úgy, ahogy ma gondolnánk

Ha ma fánkra gondolunk, lekvárral töltött, porcukorral megszórt édesség jelenik meg előttünk. A régi szakácskönyvek azonban másra használták ezt a nevet. A 16–17. századi főúri konyhákon fánknak számított minden olyan étel, amelyet liszt, tojás, tej vagy bor keverékbe mártva, forró zsiradékban sütöttek ki. Így készült

bodza-,

füge-,

körte-,

meggy-

vagy szilvafánk,

sáfránnyal ízesített barack,

sőt rózsaszirom is.

Ezeket az édességeket nem porcukorral hintették meg, hanem gyakran karamellizált mézzel locsolták meg, amelyet gyömbérrel vagy más fűszerekkel ízesítettek. Ma a bundázott alma őrzi ennek jóval puritánabb hagyományát.

Ki találta fel a fánkot?

Ahogyan az lenni szokott, a fánk eredetéről több történet is kering. A német legenda szerint egy berlini péklegénynek köszönhetjük, aki katonának alkalmatlan volt ugyan, de a konyhán szolgálhatott. Hálából alkotta meg az ágyúgolyóra emlékeztető, töltött édességet. Az osztrák változat egy bizonyos Cäcilia Krapfhoz köti a fánk születését, aki mérgében dobott el egy marék tésztát, ami végül a forró zsírban landolt. Mások szerint az ókorban is ismerték már az olajban sült tészták különféle változatait.