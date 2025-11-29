Csomboros kolbász és gőzölgő vér – ilyen volt a disznóvágás régen

A disznóvágás nemcsak füstölt húsok és véres hurkák szikár története, hanem a túlélésé, az évszakok ritmusáé és egy olyan ízvilágé, amelyet ma már alig merünk megkóstolni. Ennek jártunk utána Szent András napjához közeledve, amely hagyományosan a disznóvágási időszak kezdete a magyar paraszti kultúrában.

Disznóvágás a múltban.

Régi disznóságok – a magyar sertéstartás története

A sertés mindig mellettünk röfögött: a Tihanyi apátság 1055-ös alapítólevelétől a középkori legendákig mindenhol felbukkan. A kondákat egykor (a középkortól kezdve egészen a 19. századig) vizes-lápos legelőkön és makktermő erdőkben tartották. A Dunántúlon a bakonyit és a siskát, az Alföldön a szalontait, a lápos vidékeken a nádi vagy réti disznót, a Kárpátokban a hegyi tüskést, Erdélyben a báznait és az ölyves sertést. A mangalica a bakonyi és a szerb sumadia sertések keresztezéséből alakult ki. A hazai tájhoz idomult, kemény fajta volt mind.

Aztán megindultak a folyószabályozások, nagyobbak lettek a szántók és kisebbek a legelők, a sertések pedig bekerültek az ólakba. És jött a 20. század. A mangalica kis híján teljesen eltűnt hazánkból, a sertés pedig a háztájiból telepekre került, ahol már ipari léptékben hizlalják és vágják őket. Egy valami mégis túlélte a történelem viharait: a disznóvágás szertartása.

Disznóvágás a magyar paraszti hagyományban

A disznóvágás téli műfaj, novembertől februárig csinálták, amikor a húst hűtő hiányában is könnyebb tartósítani. Rituáléja szigorú rendben zajlott: hajnalban kezdte a böllér a munkát, hogy estig végezzenek minden fontos feladattal. Ölés, pörzsölés, tisztítás, darabolás, tartósítás és főzés. Míg a disznóölés és bontás a férfiak feladata volt, a béltisztításba és főzésbe már a nők is bekapcsolódtak. A disznóvágás igazi közösségi esemény: rokonok és barátok segítenek ilyenkor, a munka végén pedig közös lakoma zárja a napot.

A disznóvágás egyik legfontosabb pillanata: a böllér bontja az állatot (Fotó: Fortepan/Korenchy László)

Az eseményt hiedelmek és tilalmak kísérték, amelyektől a sikeres vágást és a jó minőségű húst várták. Újholdkor, kedden, pénteken vagy vasárnap nem volt szabad disznót ölni, mert attól féltek, férges vagy megromlott húst hozna. A legjobb akkor, ha a Göncölszekér és a Kaszáscsillag közel áll egymáshoz, ilyenkor sok zsír lesz a hiedelem szerint. És lehetett fokozni: úgy remélték, ha megkergetik az állatot, porhanyós húst kapnak; ha a felhasításkor kacagnak, vastag lesz a szalonna; ha csendben sóznak, a hús nem lesz férges. Terhes nő nem mehetett a pörzsölés közelébe, mert attól félték, szőrös gyereke születik, a velőt pedig nem ehette meg, különben a baba náthás lesz. A levágott disznó bizonyos részeit gyógyító vagy mágikus célokra használták később. De mi történt a hússal?