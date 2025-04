Először a Fradi vendégeként: Szucsánszki Zita nem fogja megkönnyíteni Elek Gábor dolgát

Szucsánszki Zita jelen volt, amikor a Magyar Kézilabda-szövetség sajtótájékoztatóján bejelentették, hogy április 10-én, a Brazília elleni barátságos meccsen Kovacsics Anikóval és Tomori Zsuzsannával együtt elbúcsúztatják a válogatottól. Valóban végleges a búcsú, avagy extrém sérüléshullám esetén, kényszerhelyzetben azért vállalná a játékot a nemzeti csapatban? – kérdeztük tőle.

Szucsánszki Zita az Esztergom játékosaként bizonyítja, hogy 37 évesen is a legjobbak közé tartozik Fotó: Facebook/Esztergom

– Annyi sérültet egyszerre még elképzelni is képtelenség, hogy rám szükség legyen... De rendben, ha netán szorult helyzetben valóban hívnának, mennék, mint minden őszinte magyar ember – lám, félig komoly kérdésre is adható komoly válasz.

Harminchét évesen is az Esztergom erőssége

A klisével élve, hölgyek életkorát nem illik felemlegetni, de persze a sportolók a kivételek. Különösen azok, akik, miként Szucsánszki Zita, 37 évesen is kiemelkedő teljesítményre képesek. A korábbi ferencvárosi kedvenc a hét végi Szombathely–Esztergom mérkőzésen a hajrában, kiélezett helyzetben lőtt fontos góljával járult hozzá a 28-26-os vendégsikerhez, s igazolta, még mindig lehet rá számítani.

– A szombathelyi meccs elemzését inkább hagyjuk... Úgy általában természetesen azért dolgozom nap mint nap, hogy a meccseken hasznára lehessek a csapatnak. A testem egyre gyakrabban jelez, de nehezen hagyja abba az ember, amit nagyon szeret csinálni, s amíg azt érzem, tudok segíteni a fiataloknak, addig örömmel játszom – beszélt a motivációjáról Szucsánszki Zita.

Segíti a fiatalok kibontakozását

Ő maga is úgy látja, a fiatal és a rutinos játékosok jól kiegészítik egymást Esztergomban, utóbbiaknak az a dolguk, hogy segítségek a tehetségek kibontakozását. E munka eredményeként az irányító Faragó Lea már bemutatkozott a válogatottban, s ezúttal a kapus Herczeg Lilit is behívta Golovin Vlagyimir.

– Idővel Ballai Bori is odaérhet – felelte azt firtató kérdésünkre, az esztergomi játékosok közül még ki juthat el a válogatottságig. – Sőt, ha visszanyeri a formáját, akkor az ikertestvére, Anna is. Bár, miért is tagadnám, elfogult vagyok velük, hiszen nem csupán csapattársak voltunk a Fradiban, napról napra láttam őket felnőni. Még most is előttem van a kép, amint ötévesen általános derűt kiváltva a székeket borogatják a nézőtéren Németh András edzésén.

Elek Gábornak nehezebb lesz a Fradi ellen

A ferencvárosi emlékek szerda is garantáltan feltörnek Szucsánszki Zitában és persze a férjében, Elek Gáborban is, hiszen az Esztergom először vendégszerepel az FTC otthonában, az edző édesapjáról elenevezett Elek Gyula Arénában.

Ahogy az ősszel, ezúttal sem játszom, még csak át sem öltözöm. Egyszerűen nem megy. Ott töltöttem a fél életem, örökre fradista maradok, képtelen lennék a Fradi ellen játszani

– hitvallás a klubhűségről a klubváltáson túl.

Elek Gábor edzőként persze nem teheti meg ugyanezt, hogy az FTC ellen ne ő dirigálja az Esztergomot.

– Neki talán még nehezebb lesz, s bizony én sem könnyítem meg a dolgát. Jó fej leszek, nem csak ott ülök majd a lelátón az édesapjáról elnevezett csarnokban, de a kisfiunkat is magammal viszem... – árult el családi kulisszatitkot Szucsánszki Zita.

Elek Gábor kezei alatt az Esztergom tehetségei egyre érettebben játszanak Fotó: Hagymási Bence

Már ki meri mondani: a bronzérem az Esztergom célja

Természetesen az FTC a mérkőzés egyértelmű esélyese, sőt már az is dicséretes lenne, ha az Esztergom akár csak meg tudná szorongatni a Fradit. Ezzel együtt egyértelműen az Esztergom a bajnokság meglepetéscsapata. Friss feljutóként azzal a céllal vágott neki az idénynek, hogy legyen meg a bennmaradás, ehhez képest a harmadik, s immár cseppet sem kizárt, hogy ezt a helyezést meg tudja őrizni.

Sokáig bele sem mertünk gondolni, de most már, igen, a bronzérem a cél. Sok meccs van még hátra, vékony jégen egyensúlyozunk, hiszen nincs két teljes sorunk, de mindent beleadunk annak érdekében, hogy meglegyen a bronz

– beszélt a célról, amiről a bajnokság előtt még álmodni sem mertek.

S utána? Az Esztergom a következő idényben kiléphet a nemzetközi porondra.

– Erőnléti edzőként is dolgozom a csapatnál, s nagyon élvezem ezt a munkát. Még nem döntöttem el, hogy folytatom-e, de ahogy már említettem, nehéz kimondani, hogy itt a vége – napolta el a végszót Szucsánszki Zita.

Az ősszel játszott Esztergom–FTC meccsen így éltette Elek Gábort a közönség: