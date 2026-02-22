Az Európa trónját is megjárt magyar csapat egyre ijesztőbb mélyrepülést produkál

A Dunaferr ötszörös bajnok és ötszörös Magyar Kupa-győztes volt, emellett Európában egy-egy BL-t, EHF-kupát és KEK-et is nyert a kilencvenes évek végén és az kétezres évek elején. A Bajnokok Ligája-trófeát elhódító csapat vezetőedzője Zsiga Gyula volt, a pályán pedig olyan magyar válogatott játékosok fordultak meg az ezredforduló környékén, mint Bohus Beáta, Bulath Anita, Ferling Bernadett, Mátéfi Eszter, Pálinger Katalin, Radulovics Bojana vagy éppen Siti Beáta. Közülük többen később is szerepeltek a klub kötelékében, Oblisz Anita pedig jelenleg is technikai vezetőként dolgozik. Bár 2008 óta nem volt a női kézilabda NB I dobogóján a csapat – amely 2011 óta Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia (DKKA) néven szerepel –, a kiesés egyszer sem fenyegette, ráadásul 2016-ban Zdravko Zovko irányításával EHF-kupa-győzelmet is szerzett az együttes. A Dunaújváros még az előző idényben is öt ponttal előzte meg a már kiesett MTK-t, a mostani kiírásban, immáron Zubai Gábor vezetésével viszont tizenöt forduló elteltével is nyeretlen a gárda. A nehézségek és a gondok ősszel növekedtek meg jelentősen.

A Dunaferr női kézilabdacsapatának nagy sikerei után jelenleg az utódnak számító Dunaújvárosi Kohász KA (DKKA) veszélyben van. Fotó: AFP/Scanpix/Jorgen Ploug

Hogyan került pénzügyi gondba a DKKA női kézilabdacsapata?

A 2011-ben létrehozott Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. a dunaújvárosi önkormányzat tulajdonában van, majd a 2019-ben megjelent ellenzéki városvezetés a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület elnökét bízta meg a klub vezetésével. 2020-ban a kft. már több száz millió forintos tagi kölcsönt görgetett maga előtt, ezután Vertig Csaba és Horváth Tibor is próbált segíteni a klubnak, de a pénzügyi problémák egyre nőttek. Ezen, valamint jogi okokból a klub különválasztotta az élvonalbeli csapatot és az utánpótlás működtetését, így jött létre a Virág Sportegyesületből a Dunaújvárosi Központi Kézilabda Akadémia Sportegyesület (DKKA SE) – a két különböző szervezet szakmailag mindmáig együttműködik.

A Dunaújvárosi Kohász KA végül tavaly november elején jelezte: a megnövekedett költségek, a támogatások csökkenése és a szponzori háttér bizonytalansága miatt olyan súlyos anyagi problémákkal küzd az NB I-ben szereplő csapatot működtető gazdasági társaság, hogy a körülmények komoly kihívást jelentenek, és veszélybe került a felnőttcsapat szereplése is a mostani idényben. A dunaújvárosi önkormányzat decemberben azonnali segítség formájában támogatást biztosított annak érdekében, hogy az alkalmazottak megkaphassák a fizetésüket,

viszont az elmúlt években nyújtott százmilliós mértékű támogatásokat a jövőben a város nem tudja nyújtani.

Miután a háttérben a helyi sportcsarnok felújításával és üzemeltetésével kapcsolatban is vita folyt, 2025 végén Horváth Tibor és Vertig Csaba is kiszállt a kft.-ben betöltött vezetői tisztségéből. A dunaújvárosi kézilabdát ugyanakkor továbbra is igyekeznek mindketten segíteni azáltal, hogy a DKKA SE-hez kerültek.