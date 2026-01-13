Rendkívüli

A békére és háborúból való kimaradásra az egyetlen garancia a Fidesz-kormány Orbán Viktor vezetésével + videó

időjárásónos esőhavazás

Most még havazik több helyen, de érkezik az ónos eső is

A havazást ónos esőt váltja fel a nap folyamán. A hajnali óráktól havazik, is rövidülhet a belátható útszakaszok hossza.

Forrás: HungaroMet, Útinform2026. 01. 13. 6:43
Komárom-Esztergom és Pest vármegye jelentős részén havazik, Nógrád, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye, valamint Cegléd, Szolnok és Edelény területén hószállingózást jelentettek. A havazással érintett területeken romolhat a látótávolság, viszont Győr, Vác térségében 500 méter körüli, míg Szentendre közelében 100-300 méterre is rövidülhet a belátható útszakaszok hossza. 

Figyelmeztetés ónos esőre 

Mosonmagyaróvár, Nagycenk és Lébény területén erősödő ónos eső tapasztalható, Győr és Veszprém területén vegyes halmazállapotú csapadék jellemző, Nagyatádnál, Marcalinál és Kaposvárnál esik az eső. A többi mérnökség pályaszakaszain túlnyomóan borult, felhős az ég.

Fotó: HungaroMet


Kedden még kitart az extrém hideg

A reggeli órákig a Dunántúl északkeleti területein további 2 centiméter hó hullhat, miközben a Dél-Dunántúlon az ónos eső gyengül, megszűnik.

A halmazállapot-váltás határa fokozatosan kelet, északkelet felé tolódik és az Észak-Dunántúl keleti területein is egyre nagyobb területen váltja fel a havazást az ónos eső, fagyott eső 

– figyelmezettet a HungaroMet. Tartós ónos esőből kiemelten a Dunántúl északi részén van számottevő esély kissé nagyobb mennyiségű, akár több milliméternyi csapadékra. A csapadékzóna kelet felé tolódásával az ország keleti felében is egyre nagyobb területre terjed ki a havazás.

A középső országrészben napközben többfelé fordulhat elő ónos eső. 

Az ország északkeleti, keleti harmadán viszont szinte végig havazás valószínű, arrafelé kedd estig nagyobb területen hullhat 4-10 cm friss hó. Kedden hőmérséklet -15 és -2 °C fok között változik. A legalacsonyabb értéket Kisvárda közelében mérték. Szerdán hajnalban az északkeleti országrészben helyenként -15 fok köré csökkenhet a hőmérséklet.

Még mindig nem könnyű a közlekedés

A síkosság elleni védekezés országosan folyamatos, ezért a gyorsforgalmi utak szinte mindenütt sónedvesek (az M44-es, az M43-as és az M35-ös autópályákat leszámítva, ahol száraz a burkolat), a főutak országszerte sónedvesek, bár Mosonmagyaróvár, Székesfehérvár, Esztergom és Vác környékén latyakosak, hókásásak, míg Kisbérnél havas útszakaszok is előfordulnak. A mellékutak állapota hasonló a főutakhoz, viszont Komárom-Esztergom területén főként havas, a havazással érintett területeken latyakos, hókásás utak előfordulnak, Nagykanizsa közelében azonban jeges utat is jelentettek – írja az Útinform.

Nagykanizsa, 2017. február 1. Hókotró az ónos esõtõl jeges úton Nagykanizsán, a Berzsenyi Dániel utcában 2017. február 1-jén. MTI Fotó: Varga György
Fotó: MTI 

Borítókép: illusztráció (Fotó: MTI)


Ónos eső miatt teherautóstop lép életbe több autópályán

