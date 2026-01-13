Most még havazik több helyen, de érkezik az ónos eső is

Komárom-Esztergom és Pest vármegye jelentős részén havazik, Nógrád, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye, valamint Cegléd, Szolnok és Edelény területén hószállingózást jelentettek. A havazással érintett területeken romolhat a látótávolság, viszont Győr, Vác térségében 500 méter körüli, míg Szentendre közelében 100-300 méterre is rövidülhet a belátható útszakaszok hossza.

Figyelmeztetés ónos esőre

Mosonmagyaróvár, Nagycenk és Lébény területén erősödő ónos eső tapasztalható, Győr és Veszprém területén vegyes halmazállapotú csapadék jellemző, Nagyatádnál, Marcalinál és Kaposvárnál esik az eső. A többi mérnökség pályaszakaszain túlnyomóan borult, felhős az ég.

Fotó: HungaroMet



Kedden még kitart az extrém hideg

A reggeli órákig a Dunántúl északkeleti területein további 2 centiméter hó hullhat, miközben a Dél-Dunántúlon az ónos eső gyengül, megszűnik.

A halmazállapot-váltás határa fokozatosan kelet, északkelet felé tolódik és az Észak-Dunántúl keleti területein is egyre nagyobb területen váltja fel a havazást az ónos eső, fagyott eső

– figyelmezettet a HungaroMet. Tartós ónos esőből kiemelten a Dunántúl északi részén van számottevő esély kissé nagyobb mennyiségű, akár több milliméternyi csapadékra. A csapadékzóna kelet felé tolódásával az ország keleti felében is egyre nagyobb területre terjed ki a havazás.

A középső országrészben napközben többfelé fordulhat elő ónos eső.

Az ország északkeleti, keleti harmadán viszont szinte végig havazás valószínű, arrafelé kedd estig nagyobb területen hullhat 4-10 cm friss hó. Kedden hőmérséklet -15 és -2 °C fok között változik. A legalacsonyabb értéket Kisvárda közelében mérték. Szerdán hajnalban az északkeleti országrészben helyenként -15 fok köré csökkenhet a hőmérséklet.

Még mindig nem könnyű a közlekedés

A síkosság elleni védekezés országosan folyamatos, ezért a gyorsforgalmi utak szinte mindenütt sónedvesek (az M44-es, az M43-as és az M35-ös autópályákat leszámítva, ahol száraz a burkolat), a főutak országszerte sónedvesek, bár Mosonmagyaróvár, Székesfehérvár, Esztergom és Vác környékén latyakosak, hókásásak, míg Kisbérnél havas útszakaszok is előfordulnak. A mellékutak állapota hasonló a főutakhoz, viszont Komárom-Esztergom területén főként havas, a havazással érintett területeken latyakos, hókásás utak előfordulnak, Nagykanizsa közelében azonban jeges utat is jelentettek – írja az Útinform.