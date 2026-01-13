kvízidőjárásónos eső

Üvegbe zárt világ – Mennyit tud az ónos esőről?

Az ónos eső nem „csak” egy téli csapadékfajta: különleges időjárási helyzet kell hozzá, és komoly veszélyeket is rejthet. Amikor az utak tükörjéggé válnak, a fák üvegszoborrá merevednek, és a járda alattomosan csúszóssá lesz, akkor biztosak lehetünk benne: ónos eső esik. De vajon tudja, mi történik ilyenkor valójában a levegőben?

Magyar Nemzet
2026. 01. 13.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Mi történik az ónos eső során valójában?

 

