Tyson vette kezelésbe – Coco Gauff, a női tenisz tinisztárjának titka

A Coco Gauff–Emma Raducanu összecsapás volt a szerdai slágermeccs az Australian Open programjában. Két ifjú klasszis, akik közül érdekes módon a fiatalabb, még mindig csupán 18 éves Gauff robbant be hamarabb az élvonalba. Már négy éve, csupán 15 esztendősen a legjobb tizenhat közé jutott Wimbledonban, tavaly pedig döntős volt a Roland Garroson. A 20 éves Raducanu 2021-ben Wimbledonban a legjobb tizenhatig jutott, majd ugyanabban az évben, még csupán 18 évesen megnyerte a US Opent.

Coco Gauff (balra) és Emma Raducanu. A két ifjú sztár Fotó: AFP/Anadolu Agency

Melbourne-ben azért találkozhattak idén már a második fordulóban, mert Raducanu tavaly sérüléssel bajlódott, jelenleg csupán a 77. a világranglistán, sokáig az is kérdéses volt, egyáltalán rajthoz tud-e állni. Pech, hogy már a második körben éppen Gauff állt az útját. Ugyan szoros küzdelemre késztette a világranglistán hetedikként jegyzett amerikai ellenfelét, de Gauff győzött 6:3, 7:6-ra.

Kiegészítősportágként boksz

Elsősorban talán a jobb erőnlétének köszönhetően. Raducanu még nincs csúcsformában, Gauff viszont a holtidényben kemény alapozással készült, miként arról a BBC-nek beszámolt a saját rovatában.

– Nem szerencsés egy korábbi bajnokkal, mint Raducanu már a második fordulóban összeakadni, de apám mindig azt hangoztatja, aki a legjobb akar lenni, annak a legjobbakat is le kell legyőzni. Hogy Emma nyomdokaiba tudjak lépni, és Grand Slam-tornátt nyerjek, új tevékenységgel egészítettem ki a szezon előtti edzésemet. Ez pedig a boksz. A fitneszedzőm javasolta, mondván, ennek segítségével javíthatom az egyensúlyérzékemet, ami a teniszben is hasznos lehet. Ezért lementem a floridai lakhelyemhez közeli edzőterembe. Nem vagyok nagy harcos, pedig Mike Tysonnal is edzettem – írja Coco Gauff, s hogy bizonyítsa, nem csak a levegőbe beszél, egy képet is posztolt az íráshoz.

Gauff elmondta, korábban is sokoldalú felkészülést végzett, tornázott, kosarazott és atletizált is. Kétségtelen, a női mezőnyből kiemelkedik a fizikai adottságaival. S hogy az állóképessége is javuljon, a télen még úszott is, pedig miként elárulta, örül, ha két hosszt le tud úszni.

Beszélgetnek, de azért nem barátnők

Aztán beszélt arról, hogy milyen a kapcsolat közte és Raducanu között

– Egyesek azt gondolhatják, hogy féltékeny és irigy vagyok Emmára, amiért ilyen fiatalon megnyerte a US Opent. Nem így van. Inkább inspirált, jobban, mint bármi más – méltatta Gauff Raducanut. Az ő példáján keresztül értettem meg, kevés az elszántság, az erős, meg kell birkózni a lelki teherrel, a pszichés nyomással is. Miután Melbourne-ben az első fordulóban legyőztem Katerina Szinyakovát, felmentem a netre és megtudtam, hogy Emmával játszom a következő körben. Mivel velem egykorú, nagyjából minden versenyen beszélgetek vele. Mindig próbálok csevegni, és amikor Aucklandben bokasérülést szenvedett, meg is látogattam. Igen, ilyen vagyok, igyekszem odafigyelni az emberekre. Emma fejben nagyon erős. Nem igazán volt alkalmunk beszélni semmiről a teniszen kívül, arról, hogy milyen közös érdeklődési köreink lehetnek vagy bármi ilyesmiről. Legtöbbször, amikor látom, hogy egy versenyen van, és mindketten próbálunk edzésre menni, a teniszen kívül másról nem nagyon váltunk szót, arra végképp nincs idő, hogy együtt csatangoljunk. Tehát sűrűn beszélgetünk, de azért barátnők nem vagyunk. De bárkivel is játszol, legyen az egy barát vagy egy Grand Slam-bajnok, nem szabad arra gondolnod, hogy ki van a háló másik oldalán. Szerdán én is így tettem.

A végeredmény ismert. Noha még messze a vége, Coco Gauff egyértelműen az esélyesek közé tartozik az Australian Openen.

Borítókép: Coco Gauff állóképessége és egyensúlyérzéke is fejlődött az alapozás alatt (Fotó: AFP)