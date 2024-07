Donald Trump megnevezte alelnök-jelöltjét

A szenátusi jelöltség előtt Vance akkor kapott országos figyelmet, amikor megírta a „Hillbilly Elegy” című könyvét, amely a felnőtté válásról szól egy nehéz helyzetben lévő gyárvárosban, és az Appalache Kentuckyban való gyökereit is bemutatta. A könyv a New York Times bestsellerévé vált, és Netflix-film is készült belőle.