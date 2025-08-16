Svédországmigrációbevándorlás

Svédország saját lakosságát integrálja

Évek óta a bevándorlók egyik kedvelt célpontja. Habár maga a lakosság nem kér a migrációból, Svédországban ez a baloldali politikusokat nem igazán érdekli. Egy friss tervezet szerint már saját állampolgáraikat integrálnák a „multikulti” létezéshez.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 6:07
Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
Elképesztő baloldali kezdeményezésről számolt be egy híroldal. A Samnytt svéd online portál szerint ugyanis a baloldal terve szerint Svédország svéd lakosságát integrálnák a bevándorlás miatt kialakul multikulti társadalomba.  

Svédország elbukott az integrációban
Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto

Habár a bevándorlás már évek óta komoly problémát jelent Svédországban, ezt a baloldal nem hajlandó elismerni. Ahogy azt sem szeretné beismerni, hogy a migránsok integrációja hivatalosan is megbukott. Egy baloldali javaslat szerint a kormányzat a jövőben beleszólhatna a lakhatási támogatásokba és az iskolaválasztásba is, mindezt a társadalmi keveredés jegyében. 

Korábban egy csapat diákot csak azért helyeztek egy másik intézménybe, ahová javarészt bevándorlók jártak, hogy elősegítsék a keveredést. 

Borítókép: Migránsok egy állomáson (Fotó: AFP)

