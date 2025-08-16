Svédország saját lakosságát integrálja

Elképesztő baloldali kezdeményezésről számolt be egy híroldal. A Samnytt svéd online portál szerint ugyanis a baloldal terve szerint Svédország svéd lakosságát integrálnák a bevándorlás miatt kialakul multikulti társadalomba.

Svédország elbukott az integrációban

Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto

Habár a bevándorlás már évek óta komoly problémát jelent Svédországban, ezt a baloldal nem hajlandó elismerni. Ahogy azt sem szeretné beismerni, hogy a migránsok integrációja hivatalosan is megbukott. Egy baloldali javaslat szerint a kormányzat a jövőben beleszólhatna a lakhatási támogatásokba és az iskolaválasztásba is, mindezt a társadalmi keveredés jegyében.

Korábban egy csapat diákot csak azért helyeztek egy másik intézménybe, ahová javarészt bevándorlók jártak, hogy elősegítsék a keveredést.

