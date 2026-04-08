J. D. Vance az MCC-ben: Orbán Viktor jó munkát végez és a béke ügyét szolgálja

Április 7-én kétnapos történelmi jelentőségű látogatásra érkezett Magyarországra J. D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, aki kedden Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokat, majd a magyar–amerikai barátság jegyében tartott nagygyűlésen és a közös sajtótájékoztatón támogatásáról biztosította a kormányfőt. J. D. Vance szerdán ismét megerősítette a magyar miniszterelnök melletti kiállást.

J. D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály

J. D. Vance hangsúlyozta, hogy Magyarország a szuverenitás és a szabadság élharcosa, és méltatta Orbán Viktor vezetését, amely szerinte képes megvédeni a nemzeti érdekeket és a nyugati civilizáció alapjait.

Szerdán délelőtt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) vendégül látta az amerikai alelnököt, aki Szalai Zoltánnal, az MCC főigazgatójával beszélgetett.

J. D. Vance a jövő kihívásairól beszélt

Vance azt mondta, előző nap ebédelt Orbán Viktorral, és megkérdezte tőle, miben tudna segíteni, mire azt a választ kapta, hogy menjen el és tartson beszédet az MCC-ben. Kiemelte, hogy az intézményt rendkívül fontosnak tartja, és külön hangsúlyozta, hogy az MCC – amelyet elmondása szerint 1996-ban alapítottak – szerinte jó példája annak, hogy az oktatási intézmények nem választhatók el teljesen a demokratikus befolyástól és a népakarattól. Úgy fogalmazott, sokan azt gondolják, hogy az egyetemeknek teljesen külön kellene állniuk, miközben korlátlan állami támogatást várnak el akkor is, ha nem támogatják azt a civilizációt, amely létrehozta őket, sőt, szembemennek azokkal az emberekkel, akiktől ezt a támogatást kérik.

Hangsúlyozta, hogy az MCC példája azt mutatja, az akadémiai intézmények a civilizáció részei, amely létrehozta őket, és azokhoz az emberekhez tartoznak, akik finanszírozzák őket.

Úgy fogalmazott, az intézmény megmutatja, hogy lehetséges olyan felsőoktatási közeg, amely elkötelezett a kiválóság iránt, és minden társadalmi háttérből érkező hallgatók számára nyitott – a fiataloktól egészen a doktori képzésben részt vevőkig –, ahol lehetőség van az eszmék szabad megvitatására és ütköztetésére. Azt mondta, mindezt úgy lehet megvalósítani, hogy közben az intézmény alapvetően elkötelezett marad azok mellett az értékek mellett, amelyek lehetővé teszik a társadalmak működését.

Úgy vélte, az akadémiai világ jelentős része megpróbálta lerombolni a nyugati civilizáció alapjait, miközben szerinte létezhet olyan intézmény, amely inkább megerősíti ezeket az alapokat, kijavítja, amit szükséges, és változtat, ahol kell, de közben ragaszkodik az olyan alapelvekhez, mint a nyílt vita, a vallásszabadság, a közbiztonság, a határok védelme és az emberek számára tisztességes megélhetést biztosító gazdaság.

Végül úgy fogalmazott, szerinte meglepő, hogy sok nyugati akadémiai intézmény nem köteleződik el ezek mellett az értékek mellett, mégis elvárja a köz támogatását, míg az MCC ezzel szemben áll, ezért is tartotta jó ötletnek, hogy ellátogasson és eltöltsön velük egy délelőttöt. Szalai Zoltán felvetette, hogy az Egyesült Államokban jelenleg napirenden van egy ügy, amely szerint az ukrán hírszerzés megpróbálta befolyásolni az amerikai választásokat, és arra kérte az alelnököt, hogy röviden ismertesse, miről van szó. Hozzátette, hogy azért tartja ezt fontosnak, mert Magyarországon is hasonló kérdések merülnek fel, példaként említve a Barátság kőolajvezetéket, amely Ukrajnán keresztül szállít olajat Magyarországra, valamint azt, hogy Volodimir Zelenszkij azt mondta, ha Orbán Viktor nem változtat a politikáján, katonákat küld a magáncímére. Azt mondta, emiatt Magyarországon is felmerül az ukrán befolyás kérdése, és arra volt kíváncsi, hogyan látja ezt az alelnök az Egyesült Államokban és Magyarországon.