Így indult J. D. Vance Budapestre, Orbán Viktort támogatásáról biztosította

Az amerikai alelnök repülőgépe már úton van Budapest felé. J. D. Vance a felszállás előtt néhány szót váltott az újságírókkal, az erről készült videót pedig Deák Dániel is megosztotta közösségi oldalán.

„Alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral!” – nyilatkozta az Air Force Two mellett állva az amerikai alelnök.

J. D. Vance egyúttal azt is elárulta, hogy az Orbán Viktorral való találkozó során hangsúlyos szerepet kapnak majd a magyar–amerikai kapcsoltok, de természetesen Európa és Ukrajna kérdését is megvitatják majd a felek. Az alelnök egyúttal jelezte, hogy a találkozó után ad majd tájékoztatást a sajtó részére.