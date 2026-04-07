Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

JD VanceEgyesült ÁllamokMagyarország

Így indult J. D. Vance Budapestre, Orbán Viktort támogatásáról biztosította

Az amerikai alelnök nemrég elindult Budapestre, ahol Orbán Viktor miniszterelnökkel találkozik majd. J.D. Vance a felszállás előtt az újságíróknak nyilatkozva elmondta, már nagyon várja a megbeszélést.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 7:07
J. D. Vance Budapestre érkezik (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai alelnök repülőgépe már úton van Budapest felé. J. D. Vance a felszállás előtt néhány szót váltott az újságírókkal, az erről készült videót pedig Deák Dániel is megosztotta közösségi oldalán

J. D. Vance  úton a magyar fővárosba. Fotó: Pool/Getty Images North America

„Alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral!” – nyilatkozta az Air Force Two mellett állva az amerikai alelnök. 

J. D. Vance egyúttal azt is elárulta, hogy az Orbán Viktorral való találkozó során hangsúlyos szerepet kapnak majd a magyar–amerikai kapcsoltok, de természetesen Európa és Ukrajna kérdését is megvitatják majd a felek. Az alelnök egyúttal jelezte, hogy a találkozó után ad majd tájékoztatást a sajtó részére. 

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, az elmúlt években a magyar szuverenitás egyik leghatározottabb védelmezőjévé vált. Vance következetesen kiáll a magyar család- és bevándorláspolitika mellett, miközben bírálja Brüsszel Magyarország-ellenes intézkedéseit.

Az amerikai alelnök tárgyalást folytat majd a magyar kormányfővel és beszédet mond az Egyesült Államok és Magyarország közötti partneri együttműködés kapcsán.

Borítókép: J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
