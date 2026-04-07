J. D. Vance Budapestre látogat: méltatja a magyar modellt, bírálja Zelenszkijt és Európa migrációs válságát

Szerinte Brüsszel elhibázott politikája helyett éppen egy ilyen nemzeti alapú, értékeken nyugvó irányváltás adhat esélyt a kontinensnek arra, hogy megőrizze identitását, versenyképességét és emberi méltóságra épülő hagyományait.

J. D. Vance kemény kritikája Ukrajna felé

Ukrajnával és Zelenszkijjel kapcsolatban Vance határozottan kritikus álláspontot képvisel. Véget vetett Kijev feltétlen és korlátlan amerikai finanszírozásának, hangsúlyozva, hogy ez nem az amerikai adófizetők háborúja.

Folyamatosan sürgeti a béketárgyalásokat, amelyek szerinte mindkét féltől kompromisszumokat követelnek.

Emellett keményen bírálja az ukrán kormányt korrupció miatt, valamint azért, mert Zelenszkij és csapata a 2024-es amerikai elnökválasztásba próbált beavatkozni: több száz millió dollár amerikai támogatást terveztek a demokraták kampányába visszacsatornázni. Vance vezetésével külön csalásellenes munkacsoport vizsgálja ezeket az ügyeket és az ukrán kormány washingtoni korrupciós szálait.