J. D. Vance Budapestre látogat: méltatja a magyar modellt, bírálja Zelenszkijt és Európa migrációs válságát

Az amerikai alelnök történelmi budapesti látogatásán stratégiai partnerként kezeli Magyarországot. J. D. Vance pozitívan nyilatkozik a magyar családpolitikáról és szuverenista modellről, miközben véget vetne Ukrajna feltétlen finanszírozásának, sürgeti a béketárgyalásokat, és keményen bírálja Zelenszkij korrupt kormányát, valamint Európa elhibázott migrációs politikáját.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 6:35
J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke 2026. április 7–8-án Budapestre látogat, ahol Orbán Viktorral találkozik, majd közös sajtótájékoztatót követően beszédet mond a magyar–amerikai barátság napja alkalmából. Ez a látogatás történelmi jelentőségű, hiszen több mint negyven éve nem járt amerikai alelnök Magyarországon.

Vance kifejezetten pozitívan nyilatkozik Magyarországról és a magyar modellről. 

Stratégiai partnerként kezeli hazánkat, méltatja a magyar családpolitikát, és úgy látja, hogy a nemzeti szuverenitásra, keresztény értékekre és hagyományos társadalmi normákra épülő magyar példa követendő lehet Európa számára.

Szerinte Brüsszel elhibázott politikája helyett éppen egy ilyen nemzeti alapú, értékeken nyugvó irányváltás adhat esélyt a kontinensnek arra, hogy megőrizze identitását, versenyképességét és emberi méltóságra épülő hagyományait.

J. D. Vance kemény kritikája Ukrajna felé

Ukrajnával és Zelenszkijjel kapcsolatban Vance határozottan kritikus álláspontot képvisel. Véget vetett Kijev feltétlen és korlátlan amerikai finanszírozásának, hangsúlyozva, hogy ez nem az amerikai adófizetők háborúja. 

Folyamatosan sürgeti a béketárgyalásokat, amelyek szerinte mindkét féltől kompromisszumokat követelnek.

Emellett keményen bírálja az ukrán kormányt korrupció miatt, valamint azért, mert Zelenszkij és csapata a 2024-es amerikai elnökválasztásba próbált beavatkozni: több száz millió dollár amerikai támogatást terveztek a demokraták kampányába visszacsatornázni. Vance vezetésével külön csalásellenes munkacsoport vizsgálja ezeket az ügyeket és az ukrán kormány washingtoni korrupciós szálait.

Vance aggódik Európáért

Európa belső problémáit illetően Vance különösen aggasztónak tartja az illegális migrációt, amelyet a kontinens egyik legnagyobb kulturális, biztonsági és politikai fenyegetésének nevez. Szerinte az európai demokráciák válságát jól mutatja, hogy a politikusok egy évtizedes elhibázott migrációs politika és számos terrortámadás után sem képesek érdemi lépéseket tenni. 

Kritizálja, hogy Brüsszel és a mainstream erők cenzúrázzák a szuverenista hangokat, kizárják őket a hatalomból, és gyengítik a szólásszabadságot, miközben a választók akarata ellenére próbálják fenntartani a jelenlegi irányvonalat. 

Vance szerint a valódi beavatkozás az európai demokratikus folyamatokba nem külső hatalmaktól, hanem maguktól az európai intézményektől érkezik.

Vance budapesti látogatása erős politikai üzenet: 

a Trump-adminisztráció nyíltan kiáll Magyarország és a szuverenista politika mellett,

és egyértelműen jelzi, hogy a magyar modell kínálhat kiutat Európa jelenlegi válságaiból.

Borítókép: J. D. Vance Budapestre érkezik (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

