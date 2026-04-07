J. D. Vance Budapestre látogat: méltatja a magyar modellt, bírálja Zelenszkijt és Európa migrációs válságát

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke 2026. április 7–8-án Budapestre látogat, ahol Orbán Viktorral találkozik, majd közös sajtótájékoztatót követően beszédet mond a magyar–amerikai barátság napja alkalmából. Ez a látogatás történelmi jelentőségű, hiszen több mint negyven éve nem járt amerikai alelnök Magyarországon.
Vance kifejezetten pozitívan nyilatkozik Magyarországról és a magyar modellről.
Stratégiai partnerként kezeli hazánkat, méltatja a magyar családpolitikát, és úgy látja, hogy a nemzeti szuverenitásra, keresztény értékekre és hagyományos társadalmi normákra épülő magyar példa követendő lehet Európa számára.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!